Les entreprises américaines ont supprimé 32 000 emplois dans le secteur privé en novembre, selon les données d’ADP publiées mercredi. Ce repli inattendu, le plus marqué depuis mars 2023, contraste avec les 47 000 créations nettes enregistrées en octobre (révisées à la hausse) et dépasse largement les prévisions des économistes qui tablaient en moyenne sur une hausse de 40 000 postes. Le recul est largement attribué aux petites structures, qui ont supprimé 120 000 emplois, tandis que les entreprises de plus grande taille ont, à l’inverse, créé 90 000 postes.

Les pertes d’emplois ont concerné la majorité des secteurs, notamment les services professionnels et aux entreprises (-26 000), l’information (-20 000) et l’industrie manufacturière (-18 000). Le secteur financier et celui de la construction ont chacun perdu 9 000 postes. À contre-courant, les services de santé et d’éducation ont créé 33 000 emplois, suivis par les loisirs et l’hôtellerie (+13 000), illustrant une certaine stabilité dans les activités liées aux services à la personne.

Ce rapport, dernier indicateur clé pour la Réserve fédérale avant sa réunion des 9 et 10 décembre, renforce les anticipations d’un assouplissement monétaire. La hausse annuelle des salaires ralentit légèrement à 4,4%, contre 4,5% en octobre. Près de 90% des opérateurs de marché anticipent désormais une baisse des taux directeurs de 25 points de base. Cependant, la Fed reste divisée entre la volonté de soutenir l’emploi et la crainte d’un retour des pressions inflationnistes, alors que l’inflation reste au-dessus de l’objectif de 2%. Le rapport officiel du Bureau of Labor Statistics est attendu le 16 décembre, après un report lié à l’arrêt temporaire de l’administration fédérale.