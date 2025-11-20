Le marché du travail américain a enregistré une performance supérieure aux attentes en septembre, avec 119 000 emplois non agricoles créés, selon les données publiées jeudi par le Bureau of Labor Statistics. Ce résultat dépasse largement les prévisions du consensus Dow Jones, qui anticipait 50 000 créations, et marque un redressement notable après une perte de 4 000 emplois en août. Les chiffres de juillet ont également été révisés à la baisse, à 72 000 créations contre 79 000 initialement annoncées.

En dépit de cette progression, le taux de chômage a légèrement augmenté à 4,4%, son plus haut niveau depuis octobre 2021. Cette remontée s’explique en partie par une évolution lente mais stable du marché de l’emploi, dans un contexte marqué par l’incertitude économique et les répercussions des politiques budgétaires. Les salaires horaires ont progressé de 0,2% sur le mois et de 3,8% sur un an, une hausse conforme aux attentes annuelles mais légèrement inférieure aux prévisions mensuelles.

La reprise de la publication des données après un blocage gouvernemental de 44 jours a permis de dresser un état des lieux plus précis. La création d’emplois est principalement portée par la santé (+43 000), la restauration (+37 000) et les services sociaux (+14 000). À l’inverse, les transports et l’entreposage ont perdu 25 000 postes, et l’emploi fédéral a reculé de 3 000, contribuant à une baisse annuelle de 97 000 emplois dans ce secteur. Les nouvelles demandes hebdomadaires d’allocation chômage ont diminué à 220 000, confirmant une certaine stabilité du marché malgré la prudence persistante des entreprises.





