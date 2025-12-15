La FDA a approuvé lundi l’utilisation de l’Enhertu, développé par AstraZeneca et Daiichi Sankyo, en traitement de première ligne pour les patients atteints de cancer du sein HER2-positif avancé. Ce médicament sera utilisé en combinaison avec le Perjeta de Roche, élargissant ainsi l’indication de l’Enhertu, déjà autorisé depuis 2019 comme traitement de troisième ligne. Cette décision repose sur des résultats cliniques solides et marque une étape importante dans la prise en charge des formes agressives de cancer du sein.

L’Enhertu est un conjugué anticorps-médicament ciblant la protéine HER2, permettant de délivrer la chimiothérapie directement aux cellules tumorales, avec une toxicité moindre pour les tissus sains. L’essai clinique ayant conduit à cette approbation a inclus 1 157 patients n’ayant pas encore reçu de chimiothérapie pour leur maladie métastatique. Les données montrent que la combinaison Enhertu-Perjeta prolonge la survie sans progression à 40,7 mois, contre 26,9 mois avec le traitement standard. De plus, 87% des patients traités ont vu leur tumeur régresser ou disparaître, contre 81% dans le groupe témoin.

Les données de survie globale ne sont pas encore définitives, avec 16% de décès observés au moment de l’analyse intermédiaire. En parallèle, la FDA a validé deux tests diagnostics compagnons pour identifier les patients éligibles à cette nouvelle stratégie thérapeutique. Cette approbation renforce la position d’Enhertu comme traitement majeur contre les cancers HER2+, et confirme l’intérêt croissant pour les approches ciblées dans l’oncologie de précision.