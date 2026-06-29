A la veille du week-end, la Commission européenne a ouvert une enquête formelle en matière de pratiques anticoncurrentielles afin de déterminer si Sanofi avait enfreint les règles de la concurrence de l'Union européenne. Dans le détail, l'autorité européenne cherche à savoir si le laboratoire français a mené une campagne de communication visant à discréditer le seul vaccin antigrippal concurrent recommandé pour les patients vulnérables qui présentent des facteurs de risque.
Dans une note, AlphaValue estime que "si les faits étaient établis et que le groupe ne prenait pas de mesures correctives volontaires, l'amende pourrait atteindre jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires mondial". Les analystes relativisent toutefois en indiquant qu'au regard de l'évolution du cours de l'action ces derniers jours, les marchés ne semblent pas particulièrement préoccupés par ce dossier.
Sanofi est le 1er groupe pharmaceutique européen. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (81,8%) : médicaments de prescription destinés au traitement du sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers et des maladies hématologiques rares ;
- vaccins humains (18,2%) : vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, la méningite et la poliomyélite, vaccins de rappel et vaccins destinés aux voyageurs et aux zones endémiques.
A fin 2025, le groupe dispose de 37 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (3,9%), Europe (17,1%), Etats-Unis (50,8%), Chine (6%) et autres (22,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.