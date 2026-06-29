L'enquête de la Commission européenne sans incidence sur Sanofi

Sanofi se dirige vers une cinquième séance consécutive de hausse (+0,33%, à 75,32 euros). Le titre ne semble pas être affecté par une décision de la Commission européenne de vendredi.

A la veille du week-end, la Commission européenne a ouvert une enquête formelle en matière de pratiques anticoncurrentielles afin de déterminer si Sanofi avait enfreint les règles de la concurrence de l'Union européenne. Dans le détail, l'autorité européenne cherche à savoir si le laboratoire français a mené une campagne de communication visant à discréditer le seul vaccin antigrippal concurrent recommandé pour les patients vulnérables qui présentent des facteurs de risque.



Dans une note, AlphaValue estime que "si les faits étaient établis et que le groupe ne prenait pas de mesures correctives volontaires, l'amende pourrait atteindre jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires mondial". Les analystes relativisent toutefois en indiquant qu'au regard de l'évolution du cours de l'action ces derniers jours, les marchés ne semblent pas particulièrement préoccupés par ce dossier.