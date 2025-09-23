Les discussions entre Saudi Aramco et Repsol sur une prise de participation minoritaire dans la division renouvelable de l’espagnol ont été interrompues, ont indiqué des sources proches du dossier à Reuters. L’accord potentiel, estimé à environ 1 milliard d’euros, n’est plus d’actualité et aucun plan de relance n’a été évoqué. Ni Aramco ni Repsol n’ont souhaité commenter.

Le retrait d’Aramco intervient alors que le groupe saoudien cherche à réduire ses coûts et à céder certains actifs, après avoir manifesté un intérêt précoce pour la filiale de Repsol. Celle-ci avait été valorisée à environ 6,6 milliards de dollars par UBS en février. En 2022, Repsol avait déjà vendu 25% de cette entité à Crédit Agricole et Energy Infrastructure Partners, sur la base d’une valorisation de 4,38 milliards d’euros, dette comprise.

Repsol poursuit néanmoins sa diversification vers les énergies renouvelables et bas carbone, malgré un poids encore limité de ces activités dans ses revenus. Le groupe a récemment mis en service de nouvelles capacités aux États-Unis, au Chili et en Espagne, et cherche à attirer des investisseurs minoritaires pour financer sa transition. Contrairement à certaines majors européennes qui ont réduit leurs ambitions, l’entreprise affirme vouloir continuer à investir dans ce secteur tout en privilégiant la rentabilité.