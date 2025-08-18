Selon Bloomberg, l’administration Trump pourrait convertir tout ou partie des 10,9 milliards de dollars de subventions accordées à Intel en actions, représentant environ 10% du capital. L’opération interviendrait alors que le nouveau PDG Lip-Bu Tan a rencontré Donald Trump, lequel avait jusque-là critiqué ses liens supposés avec la Chine avant de saluer un entretien "très intéressant". L’action Intel a reculé de près de 4% après ces rumeurs, malgré l’espoir d’un soutien fédéral.
Une telle entrée de l’État offrirait une bouffée d’air à Intel, dont l’activité de fonderie reste déficitaire et qui peine à attirer des clients face à TSMC et Samsung. Les analystes soulignent toutefois la faiblesse du calendrier produit et la lenteur des chantiers industriels, notamment en Ohio, que Tan a choisi de ralentir pour ajuster les capacités à la demande. Cette prudence pourrait entrer en conflit avec la volonté politique de Trump de renforcer massivement la production nationale.
Cette hypothèse s’inscrit dans la stratégie interventionniste du président, déjà à l’origine d’accords contraignants sur les ventes de puces en Chine, d’une "golden share" dans U.S. Steel et d’un soutien direct à MP Materials pour sécuriser les minerais critiques. Pour Intel, qui avait reçu près de 8 milliards de dollars de subventions l’an dernier, ce soutien capitalistique représenterait une nouvelle étape dans la réinvention de son rôle de champion industriel américain.