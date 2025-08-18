Washington étudierait la conversion d'une partie des subventions du Chips Act en une prise de participation de 10% dans le fondeur. Une intervention qui illustre l'approche de plus en plus directe de Donald Trump dans les secteurs stratégiques.

Selon Bloomberg, l’administration Trump pourrait convertir tout ou partie des 10,9 milliards de dollars de subventions accordées à Intel en actions, représentant environ 10% du capital. L’opération interviendrait alors que le nouveau PDG Lip-Bu Tan a rencontré Donald Trump, lequel avait jusque-là critiqué ses liens supposés avec la Chine avant de saluer un entretien "très intéressant". L’action Intel a reculé de près de 4% après ces rumeurs, malgré l’espoir d’un soutien fédéral.

Une telle entrée de l’État offrirait une bouffée d’air à Intel, dont l’activité de fonderie reste déficitaire et qui peine à attirer des clients face à TSMC et Samsung. Les analystes soulignent toutefois la faiblesse du calendrier produit et la lenteur des chantiers industriels, notamment en Ohio, que Tan a choisi de ralentir pour ajuster les capacités à la demande. Cette prudence pourrait entrer en conflit avec la volonté politique de Trump de renforcer massivement la production nationale.

Cette hypothèse s’inscrit dans la stratégie interventionniste du président, déjà à l’origine d’accords contraignants sur les ventes de puces en Chine, d’une "golden share" dans U.S. Steel et d’un soutien direct à MP Materials pour sécuriser les minerais critiques. Pour Intel, qui avait reçu près de 8 milliards de dollars de subventions l’an dernier, ce soutien capitalistique représenterait une nouvelle étape dans la réinvention de son rôle de champion industriel américain.