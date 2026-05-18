Dans le secteur minier, les perspectives semblent souvent les plus séduisantes au moment même où les profits atteignent un sommet. C'est précisément là que les investisseurs doivent redoubler de prudence.

Les récentes flambées des cours de l'or ont rendu l'extraction minière incroyablement lucrative.

Le cabinet d'études et de conseil Fortune Business Insights suggère que le marché mondial de l'extraction d'or pourrait passer d'environ 327,8 milliards de dollars américains en 2026 à plus de 765 milliards d'ici 2034, soit une croissance annuelle d'environ 11 %. Cette dynamique est soutenue par une demande constante provenant de la bijouterie, des investisseurs et de la technologie.

Aris est avant tout une société minière aurifère axée sur l'Amérique latine. Elle exploite des mines clés comme Segovia et Marmato en Colombie, où elle extrait de l'or pour le vendre sur les marchés mondiaux. En somme, sa fortune fluctue au gré des cours du métal jaune.

Pour être juste, l'entreprise exécute sa stratégie avec brio. Les jalons de développement réguliers à Marmato et Segovia permettent de maintenir l'expansion dans les temps ; le respect des échéanciers est crucial dans le secteur minier et, jusqu'à présent, Aris Mining semble délivrer plus qu'elle ne promet.

Mais le véritable enjeu réside dans l'ambition. La société canadienne Aris Mining mène de front plusieurs projets d'envergure — Marmato, Soto Norte et Toroparu — visant tous à atteindre un niveau de production nettement supérieur. Un tel changement d'échelle peut transformer l'entreprise, mais il implique également une complexité et des risques accrus.

C'est là l'arbitrage que les investisseurs doivent garder à l'esprit. Ces projets sont coûteux et situés dans des régions où l'obtention des permis, les problématiques locales et les dépassements de coûts peuvent freiner la progression. Si les cours de l'or s'effritent, la pression se fera sentir rapidement. Le dossier est solide, mais il doit désormais confirmer sa résistance.

Ruée vers l'or

L'entreprise a entamé l'année 2026 avec un premier trimestre vigoureux. Le chiffre d'affaires s'est établi à 372,5 millions de dollars, en hausse de 136,5 % sur un an par rapport aux 157,5 millions du T1 2025, porté par la fermeté des cours de l'or et une production accrue à 74 300 onces contre 54 700 l'an dernier. Le point saillant reste la rentabilité : le bénéfice net a bondi à 161,7 millions de dollars, soit une multiplication par 6,6 par rapport aux 21,2 millions précédents, illustrant comment la force des prix et l'effet de taille se traduisent en résultats.

La solidité du bilan est également manifeste, la trésorerie et les équivalents de trésorerie grimpant à 472,1 millions de dollars au T1 2026, contre 239,8 millions au T1 2025.

Les marges sont restées robustes, soutenues par des teneurs plus élevées et des coûts moindres à Segovia, tandis que Marmato apporte une croissance incrémentale. Les prix réalisés de l'or au-delà de 4 800 dollars l'once ont largement contribué à amplifier le levier opérationnel.

Le mix d'activité évolue. Segovia continue d'assurer les flux de trésorerie, tandis que Marmato gagne régulièrement en importance à mesure que l'expansion progresse.

Aris ne se contente pas de profiter de l'or ; elle grandit avec lui.

Espoir vs Réalité

L'action Aris a rempli son rôle, progressant de 216,7 % sur l'année écoulée, portant la capitalisation boursière à 3,8 milliards de dollars. À 18,2 dollars, le titre reste proche de son plus haut sur 52 semaines de 22,9 dollars. Le marché adhère pleinement à cette thèse de croissance.

Un décalage subsiste toutefois. Les rendements passés de la société sont faibles, avec un ROE sur trois ans de 1,6 %. Même le rendement de 6,3 % pour l'exercice 2025 n'est pas particulièrement vigoureux. Pourtant, le titre continue de monter car les investisseurs parient sur la croissance future issue des projets d'expansion, plutôt que sur la performance actuelle.

Du côté des analystes, le consensus est unanime : les quatre experts répertoriés sont à l'achat, avec un objectif de cours moyen de 29,8 dollars, soit un potentiel de hausse de 64,1 %. C'est un optimisme sans faille, mais aussi un peu unilatéral. Cette tendance témoigne généralement davantage de l'attrait de l'histoire racontée que d'une pleine intégration des risques dans les cours.

Dépendance à l'or

Aris Mining bâtit un scénario de croissance séduisant, mais les risques affleurent sous la surface. Le pipeline d'expansion — Marmato, Soto Norte et Toroparu — exige des capitaux lourds et une exécution quasi parfaite en Colombie et au Guyana, où l'octroi des permis et l'acceptabilité sociale peuvent facilement ralentir les calendriers.

L'activité repose également lourdement sur les cours de l'or. La vigueur actuelle des prix soutient l'ensemble de l'édifice, mais cet effet joue dans les deux sens. Tout repli pourrait rapidement comprimer les marges et les flux de trésorerie.

Pour une action dont la valorisation intègre déjà un changement d'échelle, le véritable test est simple : transformer des plans ambitieux en rendements constants. Si l'exécution faiblit, l'optimisme pourrait s'évaporer aussi vite qu'il est apparu.