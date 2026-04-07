Universal Music Group s'envole après l'offre de rachat de Pershing Square, entraînant Vivendi et Bolloré dans son sillage, tandis que BW Energy sécurise son avenir au Gabon jusqu'en 2053. A l'inverse, ASML chute sous la pression des restrictions américaines vers la Chine et Stellantis subit les foudres du gouvernement canadien.

Actions en hausse



Universal music group (+14%) : Pershing Square a soumis une offre non contraignante pour acquérir l'intégralité du capital du groupe musical via une fusion avec Pershing Square SPARC Holdings. L'offre valorise Universal a environ 30,40 EUR par action.



Vivendi (+10%) : le titre s'envole après l'annonce de la proposition sur son ancienne filiale UMG. Le marché spécule sur la valorisation de la participation du groupe de médias dans le projet. Bolloré suit la tendance haussière (+8%).



BW Energy (+5%) : obtient une extension de licence pour le projet offshore Dussafu au Gabon. L'accord du ministère du Pétrole et du Gaz repousse l'échéance de 2028 à 2053, sécurisant l'exploitation long terme de ce bloc dont la compagnie est opérateur avec une participation de 73,5%.



Yara (+4%) : le producteur d'engrais minéraux profite d'une recommandation positive de la part de Pareto Securities. L'analyste relève son opinion de "conserver" à "acheter" avec un objectif de cours porté de 465 NOK à 650 NOK.



Lifco (+2%) : le conglomérat industriel progresse après l'annonce du rachat d'une participation majoritaire dans Metalltech, un concepteur et fabricant de métal déployé architectural. Cette acquisition vient renforcer le pôle d'activité Systems Solutions de Lifco.



Actions en baisse



ASML Holding (-4%): le leader mondial de la lithographie pour semi-conducteurs pâtit du projet de loi "MATCH Act". Ce texte vise à maintenir la domination des Etats-Unis dans le domaine de l'intelligence artificielle en durcissant les restrictions sur les exportations d'équipements de pointe vers la Chine.



Leonardo (-4%): tiraillé entre un conflit au Proche-Orient dont l'issue semble se dessiner et le renouvellement de sa direction prévu en mai, le géant italien de l'aéronautique et de la défense, Leonardo, peine à s'imposer. Face à ces vents contraires, l'incertitude gagne les investisseurs et pèse sur le titre en Bourse.



Stellantis (-3%): déjà fragilisé, le groupe franco-italien Stellantis subit le coup de pression d'Ottawa. Le ministre canadien des Finances, François-Philippe Champagne, a rappelé le constructeur à l'ordre, exigeant qu'il honore ses engagements en matière d'investissements et de maintien de l'emploi au Canada. Un rappel à la fermeté qui place le titre sous haute surveillance.



Worldline (-3%): la chute continue pour Worldline, qui perd le soutien de Bernstein. Bien qu'il maintienne sa recommandation a "performance de marché", le cabinet d'études écrase son objectif de cours, le ramenant de 2,70 EUR à seulement 0,35 EUR. Ce désaveu illustre la méfiance des analystes envers le spécialiste des paiements électroniques.