L'EPIC Bpifrance dépasse les 5% de DBV Technologies

L'EPIC (établissement public à caractère industriel et commercial) Bpifrance a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 23 décembre, directement et indirectement, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de DBV Technologies.

L'institution financière publique a précisé détenir directement et indirectement 12 485 184 actions DBV Technologies représentant autant de droits de vote, soit 6,02% du capital et des droits de vote de cette société biopharmaceutique.



Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition de 6 556 781 actions nouvelles DBV résultant de l'exercice par Bpifrance Participations de 3 746 732 bons de souscriptions d'actions donnant droit à 1,75 action nouvelle.