Prévisions décevantes et intelligence artificielle encore trop peu monétisée : le géant des logiciels de gestion client continue de rencontrer des obstacles, trimestre après trimestre.

Les actionnaires de Salesforce ont de quoi avoir la tête qui tourne. Le titre avait gagné 150% en 2023-2024 tandis qu’il lâche 28% depuis le début de l’année. Salesforce figure même parmi les 30 moins bonnes performances du S&P 500. La comparaison est sévère face aux géants des logiciels mieux crédités sur l’IA (Microsoft, Oracle ou encore Palantir).

L’IA, justement, parlons-en car il s’agit du principal problème de fond de la société. Salesforce a beau accélérer avec Agentforce, sa plateforme d’agents IA lancée fin 2024 pour automatiser les tâches et les processus dans le cloud (ventes, support, marketing), améliorer la productivité et générer des gains de marge grâce à l’exploitation des données et s’offrir Informatica pour 8 milliards de dollars, le marché doute de l’avancement sur la thématique. Cela d’autant plus que les pairs ont désormais plus d’un train d’avance sur cette technologie.

La toile de fond sectorielle n’aide pas. Un risque réel se profile sur une possible migration vers les agents IA capables de générer des fonctionnalités logicielles, d’abord dans le front-office (centres de contact, marketing, ventes) avec à la clé un fort potentiel de remise en cause des modèles d’abonnement du groupe. Cela impliquerait un recul de la facturation par utilisateur au profit de modèles fondés sur l’usage, la performance ou le volume de tâches réalisées. Là-dessus bien sûr, Salesforce n’est pas isolée. Adobe, par exemple, et d’autres, subissent la même crainte.

Sur le plan opérationnel, le deuxième trimestre (clos fin juillet) est assez bon sur l’exécution. Le chiffre d’affaires atteint 10,2 milliards de dollars (+10%) avec un bénéfice par action supérieur au consensus. Mais ce sont les attentes du troisième trimestre qui ont refroidi avec une modeste fourchette de 10,24 à 10,29 milliards pour les revenus (+8-9%).

Tout ceci étant dit, côté valorisation, les multiples traduisent un niveau historiquement bas par rapport à Microsoft et Oracle. À environ 21 fois les bénéfices à 12 mois, Salesforce apparaît plutôt bon marché d’autant que le programme de rachat d’actions a été relevé de 20 milliards de dollars (en tout porté à 50 milliards) et que le hedge fund Starboard Value a augmenté sa position. Mais à ce stade, une seule voie devrait permettre à Salesforce de regagner la confiance de ses actionnaires : intégrer l’IA de manière crédible dans sa stratégie de croissance et que cette technologie soit mieux monétisée. À défaut, la décote pourra perdurer, même sur des niveaux historiquement peu chers.