Sur un secteur très concurrentiel, Friedrich Vorwerk se distingue par une intégration verticale complète, une offre de services spécialisée dans l'énergie et clés en main, ainsi qu'une expertise de pointe dans l'hydrogène.

L’Allemagne mise gros sur l'hydrogène vert. En sus des gigantesques projets de production de Shell ou EWE, entre autres, le gouvernement a approuvé la construction d'un réseau national de distribution de plus de 9 000 kilomètres, dont presque la moitié sera composée de nouveaux pipelines.

Ce déploiement d'infrastructures, de stations de recharge et de réseaux d'approvisionnement, en plus de projets majeurs dans le LNG et la capture de CO2, fait naturellement les affaires de Friedrich Vorwerk, qui avait senti la vague arriver et s’est tout de suite positionné de sorte à surfer dessus.

L'équipementier basé en Basse-Saxe, qui entretient depuis longtemps des relations privilégiées avec tous les énergéticiens, a ainsi vu son carnet de commandes se remplir en même temps que l'Allemagne pivotait vers une nouvelle stratégie industrielle. À cet égard, la rupture avec la Russie est un tournant stratégique qui lui bénéficie directement.

Après une année 2023 marquée par un pic de commandes record, 2024 et 2025 marquent de sensibles - mais parfaitement attendus - ralentissements. N'en demeure pas moins que la prise de commandes est au moins deux fois supérieure à sa moyenne d'avant la pandémie ; tandis que le carnet de commandes, lui, a triplé en volumes.

Introduit en bourse en mars 2021, contrôlé par la société d'investissement allemande MBB, qui détient la moitié du capital, et par son président directeur général Torben Kleinfeldt, qui en détient un cinquième, Friedrich Vorwerk a vu en toute logique sa capitalisation boursière doubler par rapport à sa valeur d'introduction.

Il est vrai que son chiffre d'affaires a plus que doublé entre-temps, tandis que son profit d'exploitation avant amortissements, ou EBITDA, a pour sa part triplé, de 55 millions d'euros en 2021 à 163 millions d'euros en 2025. La génération de cash est positive mais, tout concentré sur ses projets de croissance, le groupe n'a pas encore initié de vrais programmes de retour de capital aux actionnaires.

Il maintient en tout cas une très confortable position financière, sans dette nette, avec des actifs courants - composés essentiellement de trésorerie et d'équivalents - qui couvrent à eux seuls l'intégralité de son passif. Autant dire qu'il pourrait sans problème financer une acquisition d'ampleur.

Après avoir longtemps supporté une forte décote par rapport à ses pairs du secteur génie civil spécialisé - décote exploitée par Zonebourse, qui en profitait alors pour ajouter le titre à son portefeuille Europe - Friedrich Vorwerk a retrouvé les grâces des investisseurs, si bien qu'il est désormais valorisé sur des multiples en phase avec les leaders du secteur.