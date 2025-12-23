Airbus a annoncé mardi que l'Espagne lui avait commandé 18 avions de transport militaire C295 supplémentaire afin de remplacer une flotte vieillissante composée d'appareils CN235 et C212 destinée à l'entraînement des pilotes et des parachutistes de son Armée de l'air.
D'après Madrid, l'objectif de cette commande est de continuer à harmoniser les flottes des forces armées et de maximiser l'interopérabilité logistique et opérationnelle avec les C295 déjà en service puisqu'avec ce nouveau contrat, l'Armée de l'air espagnole exploitera un total 46 C295 pour ses opérations de transport, de patrouille maritime et de surveillance.
En configuration transport, les C295 peuvent embarquer jusqu'à 70 militaires ou 50 parachutistes, décoller et atterrir sur des pistes non préparées, réaliser des largages de troupes ou de cargaisons, ainsi que des évacuations médicales.
Le premier lot d'avions sera dédié à la formation et au transport de passagers, de parachutistes et de cargaisons à l'Ecole militaire de transport aérien de la base aérienne de Matacán à Salamanque, avec des livraisons prévues entre 2026 et 2028.
Quant au second lot d'appareils, il sera utilisé pour les largages de parachutistes, manuels et automatiques, ainsi que pour les largages de cargaisons à la base d'Alcantarilla à Murcie, avec des livraisons prévues entre 2030 et 2032.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
