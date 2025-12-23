L'Espagne commande à Airbus 18 avions militaires C295 supplémentaires

Airbus a annoncé mardi que l'Espagne lui avait commandé 18 avions de transport militaire C295 supplémentaire afin de remplacer une flotte vieillissante composée d'appareils CN235 et C212 destinée à l'entraînement des pilotes et des parachutistes de son Armée de l'air.



D'après Madrid, l'objectif de cette commande est de continuer à harmoniser les flottes des forces armées et de maximiser l'interopérabilité logistique et opérationnelle avec les C295 déjà en service puisqu'avec ce nouveau contrat, l'Armée de l'air espagnole exploitera un total 46 C295 pour ses opérations de transport, de patrouille maritime et de surveillance.



En configuration transport, les C295 peuvent embarquer jusqu'à 70 militaires ou 50 parachutistes, décoller et atterrir sur des pistes non préparées, réaliser des largages de troupes ou de cargaisons, ainsi que des évacuations médicales.



Le premier lot d'avions sera dédié à la formation et au transport de passagers, de parachutistes et de cargaisons à l'Ecole militaire de transport aérien de la base aérienne de Matacán à Salamanque, avec des livraisons prévues entre 2026 et 2028.



Quant au second lot d'appareils, il sera utilisé pour les largages de parachutistes, manuels et automatiques, ainsi que pour les largages de cargaisons à la base d'Alcantarilla à Murcie, avec des livraisons prévues entre 2030 et 2032.