Si les records de Wall Street ont monopolisé l'attention ces dernières semaines, certains indices européens continuent à tirer leur épingle du jeu. Parmi les marchés développés, c'est même l'IBEX, l'indice de la Bourse de Madrid, qui affiche la meilleure performance en 2025.

Publié le 30/09/2025 à 11:15 - Modifié le 30/09/2025 à 11:17

« Cette fois, c’est l’année de l’Europe ». Comme souvent, le bon début d’année des places européennes avait suscité un regain d’enthousiasme pour une zone plutôt boudée par les investisseurs ces dernières années.

Mais si l’Europe avait laissé Wall Street sur place au premier trimestre (avec un écart de performance historique), les Etats-Unis ont depuis remis l’Eglise au milieu du village, portée par la thématique IA.

Néanmoins, certains indices européens continuent à faire la course en tête. Parmi les marchés développés, c’est la Bourse de Madrid qui signe la meilleure performance de l’année.

En Europe, l’IBEX surperforme largement les principaux indices. Avec un gain de 32% en 2025, l’indice est même revenu à seulement 3% de son record de 2007, juste avant la grande crise financière.

Cette performance s’explique notamment par le poids des banques dans l’indice espagnol. Or, le secteur bancaire est le secteur le plus performant de l’année en Europe. Le Stoxx 600 Banks affiche une progression de 52% depuis le 1er janvier.

3 des 5 premières capitalisations de l’IBEX sont des banques. Source : Zonebourse

Le cancre devenu bon élève

Au-delà de la composition sectorielle, cette performance est aussi le reflet d’une situation économique qui s’est nettement améliorée ces dernières années.

Ainsi, l’Espagne, pays au cœur de la crise de la zone euro en 2011, a depuis remis en ordre ses finances publiques. Le déficit devrait tomber sous les 3% du PIB cette année.

Une performance saluée par les marchés obligataires, puisque l’Espagne emprunte à un coût plus faible que celui de la France, tandis que l’écart entre le Bono-Bund (les taux espagnols et allemands) est à son plus bas niveau depuis 2009.

En effet, pendant que la France et l’Allemagne sont deux économies qui semblent stagner, l’Espagne affiche une forte croissance depuis la sortie de la pandémie de Covid. L’économie espagnole est dopée par le tourisme, un marché du travail dynamique soutenu par l'immigration, les fonds du plan de relance européen (Next Generation EU) et une énergie moins chère (l'Espagne étant moins dépendante du gaz).

Ce mois-ci, le gouvernement a d’ailleurs relevé sa prévision de croissance pour 2025 à 2,7 %, tandis que l’Allemagne devrait connaître une croissance de seulement 0,2 %, et la France 0,8 %.

Une bonne santé économique qui pousse les agences de notation à revoir leur évaluation de l’Espagne. Ainsi, Moody's et Fitch ont relevé vendredi la note de crédit de l'Espagne, respectivement à "A3" et "A". Plus tôt ce mois-ci, S&P Global avait déjà relevé sa note, la faisant passer de "A" à "A+".