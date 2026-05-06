L'espoir d'un accord Etats-Unis/Iran porte Wall Street

Déjà bien orientés mardi, les indices américains poursuivent sur cette tendance une heure et demi après l'ouverture. Le Dow Jones gagne 1,32%, le Nasdaq Composite grimpe de 1,41% et le S&P 500 avance de 1,18%.

Mardi soir, ces trois indices avaient terminé la séance sur des gains compris entre 0,73 et 1,03%.



La tendance est donc à l'optimisme sur les places américaines, mais aussi européennes, grâce à l'espoir d'un accord de paix entre l'Iran et les Etats-Unis. Selon Axios, la Maison-Blanche estime être proche d'un accord de paix avec la République islamique sur un protocole d'accord d'une page visant à mettre fin à la guerre et à établir un cadre pour des négociations nucléaires plus détaillées.



Toujours selon le média américain, les Etats-Unis attendent des réponses iraniennes sur plusieurs points clés dans les prochaines 48 heures. Si Axios rappelle que rien n'a encore été conclu, ses sources indiquent que jamais les deux parties n'ont été encore aussi proches d'un accord depuis le début des hostilités.



Au niveau des cours du pétrole, les conséquences se font directement ressentir avec un net reflux. A New York, le WTI abandonne 5,06% et s'échange à 94,75 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord recule de 7,74%, à 101,66 dollars. En toute logique, les producteurs d'or noir sont dans le rouge à l'image de TotalEnergies qui cède 3,56%.



Les publications d'entreprises saluées



Pour revenir à la cote américaine, outre ce regain d'optimisme, les marchés actions profitent également de nouvelles plutôt encourageantes au niveau des entreprises.



AMD (Advanced Micro Devices) flambe de 15,07% et entraîne dans son sillage les autres valeurs technologiques. Le spécialiste des semi-conducteurs a relevé certains de ses objectifs après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.



Global Payments est également entouré (+4,06%). Le groupe dédié aux services de paiement après la publication d'un bénéfice par action ajusté en augmentation de 10%, à 2,96 dollars, au titre des trois premiers mois de 2026, dépassant d'environ 5% l'estimation moyenne des analystes.



Kraft-Heinz, le groupe qui conçoit et fabrique des produits alimentaires, grimpe de 2,02%. Au premier trimestre, il a dépassé les attentes des analystes grâce à des hausses de prix dans les pays émergents qui ont permis de compenser la faiblesse de l'activité en Amérique du Nord.



Dans le haut du palmarès également Walt Disney Company s'adjuge 7,55%, là aussi grâce à de bons trimestriels.



Une statistique d'importance à digérer



En ce qui concerne la macro-économie, selon l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé, l'économie américaine a créé 109 000 emplois en avril, là où les analystes tablaient sur 99 000 créations, après 62 000 en avril.



Enfin, les stocks hebdomadaires de pétrole se sont élevés à 457,2 millions de barils lors de la semaine du 27 avril, signalant une baisse de 2,3 millions de barils par rapport à la semaine précédente. Les analystes tablaient sur un repli un peu plus important des stocks, de l'ordre de 3,3 millions de barils.



Sur le marché des devises, le dollar recule face à la monnaie unique et se négocie contre 0,8508 euro.