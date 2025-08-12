Les chiffres de l'inflation renforcent l'anticipation d'un assouplissement monétaire dès septembre, poussant les indices américains vers de nouveaux sommets.

La publication d’une inflation conforme aux attentes, et donc stable, a été bien accueillie par les marchés. Ce chiffre vient appuyer un scénario auquel les investisseurs croient de plus en plus : une baisse des taux directeurs dès septembre. Dans ce contexte, le S&P 500 et le Nasdaq progressent respectivement de 1,13% et 1,33%, atteignant de nouveaux records, tandis que le Dow Jones gagne 1,10%.

Selon le département du Travail, l’indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 0,2% sur un mois en juillet. L’inflation annuelle, légèrement inférieure aux prévisions, a incité Donald Trump à réclamer une nouvelle fois un assouplissement monétaire.

Cet environnement favorable au risque profite particulièrement aux valeurs technologiques. Intel bondit de 5,62% après que Donald Trump a indiqué avoir rencontré le PDG du groupe, Lip-Bu Tan, qualifiant l’entretien de "très intéressant", une prise de position surprenante après avoir demandé sa démission quelques jours plus tôt.

Autre information marquante : la start-up Perplexity, connue pour son moteur de recherche IA, a proposé à Alphabet 34,5 milliards de dollars pour racheter le navigateur Google Chrome. Pour mémoire, Perplexity avait été valorisée 18 milliards lors de sa dernière levée de fonds. Cette offre intervient alors que la maison mère de Google attend le verdict de l’enquête antitrust qui la vise.

Côté résultats, CoreWeave a dévoilé ses chiffres du deuxième trimestre 2025 : un chiffre d’affaires de 1,21 milliard de dollars, nettement supérieur au consensus de 1,08 milliard, mais une perte nette de 267 millions, au-dessus des prévisions de 241 millions. L’action du spécialiste du cloud pour l’intelligence artificielle recule d’environ 6% après la clôture, malgré un bond de 33% sur les cinq dernières séances.