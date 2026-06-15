L'espoir d'une détente au Moyen-Orient dope Wall Street

Les marchés actions américains sont attendus dans le vert, dans le sillage des places européennes à mi-séance, alors que les investisseurs saluent l'annonce d'un accord entre Washington et Téhéran, qui devrait être officiellement validé vendredi à Genève.

À quelques minutes de l'ouverture, les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq progressent respectivement de 1,24% et de 2,06%, portés par le regain d'optimisme sur le front géopolitique. L'accord attendu entre les États-Unis et l'Iran nourrit l'espoir d'une détente durable au Moyen-Orient et d'un apaisement des tensions sur les marchés de l'énergie.



Les cours du pétrole poursuivent ainsi leur repli, le WTI s'affaissant de 1,19% à 79,98 dollars le baril.



Cette détente profite particulièrement aux secteurs les plus exposés aux coûts énergétiques, comme les compagnies aériennes et les croisiéristes, tandis que les valeurs pétrolières évoluent sous pression.



Le regain d'appétit pour le risque se traduit également par un recul de la volatilité. L'indice VIX, considéré comme le baromètre de la peur à Wall Street, poursuit son repli après avoir atteint la semaine dernière un plus haut de plus de deux mois.



Sur le front des entreprises, Paramount gagne du terrain après que le ministère américain de la Justice a donné son feu vert à son rapprochement avec Warner Bros., levant un obstacle réglementaire important pour l'opération.



Fox Corporation, dont le titre chute de 9% en avant-Bourse, a annoncé un accord en vue d'acquérir le groupe spécialisé dans la diffusion de contenus en continu Roku dans le cadre d'une transaction évaluée à 22 milliards de dollars.



Tripadvisor, société de réservations de tourisme en ligne, dont l'action bondit de 2% lors des échanges d'avant-Bourse, a conclu un accord d'option de vente visant à céder TheFork, sa plateforme de réservation de restaurants en ligne en Europe, à American Express pour un montant de 700 millions de dollars.



Salesforce indique avoir signé un accord définitif pour acquérir Fin (anciennement Intercom), une société spécialisée dans les agents clients et leader de son secteur, pour un montant d'environ 3,6 MdsUSD, sous réserve des ajustements habituels du prix d'achat.



Côté statistiques, l'indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti à 5,70 en juin, contre 13,20 attendu et un précédent de 19,60 en mai.



La décision de la Fed sera connue ce mercredi soir.