L'espoir est de retour à Wall street, soutenu par les rumeurs de baisse des taux de la Fed, le tandem Buffett-Burry dans le secteur de la santé et les discussions sur la prise de participation de Trump dans Intel. Dans un pays autrefois allergique à l'intervention de l'État, cette idée est désormais applaudie, rappelant que la nécessité stratégique peut transformer une hérésie en orthodoxie du jour au lendemain.

Les écrans du premarket affichaient un vert pâle ce vendredi matin, les investisseurs s'accrochant avec ferveur à leur optimisme. Les contrats à terme sur le Dow et le S&P 500 progressaient, le premier enregistrant un bond enjoué de 0,6%. La raison est simple : l'espoir. L'espoir que la Réserve fédérale adopte une approche conciliante en septembre, abaissant le coût de l'argent d'un quart de point.

L'espoir, bien sûr, est un stimulant dangereux pour les marchés. Il brouille la frontière entre anticipation et présomption. Le marché de l'emploi montre des signes de fatigue, l'inflation liée aux droits de douane ne s'est pas encore traduite dans les prix à la consommation et, donc, le marché pense que la Fed pourrait assouplir sa politique monétaire.

Le vrai choc du matin, toutefois, ne vient pas de la politique macroéconomique mais d'un des personnages récurrents du capitalisme : Warren Buffett. Bien qu’il ne soit plus PDG de Berkshire Hathaway, l'influence de Buffett demeure clairement. Le conglomérat a révélé une nouvelle participation dans UnitedHealth Group, propulsant l'action de plus de 12% lors des échanges avant l’ouverture. Scion Asset Management de Michael Burry (oui, le même Burry immortalisé dans The Big Short) est également devenu optimiste à l’égard du géant de la santé. L'Oracle d’Omaha et la Cassandre de l’ère des subprimes partagent ainsi un rare moment d'alignement, misant tous deux sur un assureur de premier ordre dont la valeur a été quasiment réduite de moitié cette année.

À court terme, cette bénédiction s'est révélée contagieuse. Elevance et Molina, des noms qui pourraient aussi bien être ceux de spas bien-être, gagnaient plus de 4%. Le secteur de la santé, souvent refuge défensif en période d'incertitude, affiche soudain une vivacité inattendue. Pour le S&P 500, c'est le segment le plus performant de la semaine.

Ailleurs, le tableau est moins flatteur. Applied Materials a perdu 13% après avoir prévu un quatrième trimestre morose, en raison d'un recul de la demande chinoise. Intel, en revanche, poursuit son improbable rebond (encore +2%) sur fond de rumeurs selon lesquelles l'administration Trump pourrait prendre directement une participation dans le fabricant de puces. Les investisseurs, voyant la possibilité d'un soutien public pour accélérer la course américaine aux semi-conducteurs, saluent la perspective. Mais le changement est frappant : pendant des décennies, l'orthodoxie politique américaine voyait dans de telles interventions l'antithèse du capitalisme de marché libre, les balayant souvent d'un revers de main avec le redoutable "S-word" : socialisme. Aujourd'hui, à l'ère des rivalités technologiques et des enjeux de sécurité des chaînes d'approvisionnement, l'aversion de Washington pour la politique industrielle semble céder le pas au pragmatisme stratégique.

Et puis il y a la géopolitique. Les prix du pétrole glissaient vers 65 USD le baril, les regards des traders tournés vers l'Alaska, où Donald Trump et Vladimir Poutine doivent se rencontrer plus tard dans la journée (soirée en France). Les experts rivalisent de scénarios pour cette entrevue, mais nul ne sait ce qu'il en sortira vraiment. Tout ce que l'on sait, c'est que, ces dernières heures, Trump et Poutine ont exprimé leur désir de progresser sur la question ukrainienne, sans toutefois dépasser le stade des bonnes intentions.

Pendant ce temps, un autre indicateur important est tombé vendredi matin : les ventes de détail de juillet ont progressé de 0,5% par rapport au mois précédent, légèrement en dessous des 0,6% anticipés. Le chiffre montre que le consommateur américain reste disposé à dépenser, mais peut-être avec un soupçon de prudence de plus que Wall Street ne l'avait espéré. C'est un rappel que la dynamique est toujours là, mais inégale, les dépenses extravagantes d'un groupe compensées par la frugalité d'un autre. Associé au rapport de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan attendu plus tard dans la journée, cette donnée contribuera à façonner le récit du marché.

Les cotations du jour :

Dollar Index : 97,807

: 97,807 Or: 3 343 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 66,33 USD (WTI) 62,65 USD

BRENT : 66,33 USD (WTI) 62,65 USD États-Unis 10 ans: 4,28%

10 ans: 4,28% BITCOIN: 118 890 USD

Dans l'actualité des entreprises :

L'investisseur de Salesforce, Starboard Value, a augmenté sa participation à 1,3 million d'actions au 30 juin, contre 849 679 auparavant.

Les actions de UnitedHealth ont bondi de plus de 13% après que Berkshire Hathaway a révélé avoir acquis une participation de 1,57 milliard de dollars dans l'assureur santé au cours du deuxième trimestre.

Un consortium mené par BlackRock a signé un accord de 11 MdsUSD avec Saudi Aramco pour la location-cession de 20 ans des installations gazières de Jafurah.

Accenture a annoncé l'acquisition de la société australienne de cybersécurité CyberCX, sa plus importante transaction dans le domaine de la sécurité à ce jour, pour un montant estimé à 650 MUSD.

Les actions d'Intel ont augmenté après des informations selon lesquelles le gouvernement américain envisageait de prendre une participation dans la société afin de soutenir son activité de fonderie.

Les actions d'Applied Materials ont chuté de 14% après la publication de prévisions médiocres pour le quatrième trimestre, en raison de la baisse de la demande chinoise et des inquiétudes liées aux droits de douane, malgré des résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre.

XPeng et Volkswagen ont étendu leur collaboration afin d'intégrer l'architecture E/E de XPeng dans les plateformes ICE et hybrides de Volkswagen en Chine.

Les actions de Nu Holdings ont bondi de plus de 10% avant l'ouverture du marché après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes en termes de chiffre d'affaires et de bénéfice par action.

Twilio rejoindra l'indice S&P MidCap 400, en remplacement d'Amedisys, qui a été racheté par UnitedHealth.

Costco a annoncé qu'il ne vendrait pas la pilule abortive mifépristone dans ses pharmacies américaines, invoquant une faible demande.

Ant Group a confirmé que l'acquisition de Bright Smart Securities se déroulait comme prévu malgré les rumeurs d'un examen réglementaire.

Rivian a déclaré qu'elle devait faire face à un coût supplémentaire de 100 MUSD en raison de l'assouplissement des règles américaines en matière d'économie de carburant sous la présidence de Donald Trump.

Murray International Trust a surpassé son indice de référence, grâce aux gains importants réalisés par Philip Morris International.

Ford rappelle près de 42 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un défaut d'affichage des caméras de recul.

Le Premier ministre indien Modi a promis de protéger les agriculteurs et de réduire les impôts dans un contexte de tensions commerciales avec les États-Unis, tout en encourageant une plus grande autonomie.

Plusieurs analystes ont revu à la baisse l'objectif de cours de Tapestry, reflétant des sentiments mitigés quant à sa valorisation.

Deere & Company a également vu ses objectifs de cours révisés à la baisse, soulignant les divergences d'opinions des analystes dans un contexte de volatilité des marchés.

Eli Lilly a considérablement augmenté le prix de son médicament contre l'obésité au Royaume-Uni, jusqu'à 170%, et s'est associé à Superluminal Medicines dans le cadre d'un accord de 1,3 MdUSD pour développer des traitements contre l'obésité.

Cohere AI a levé 500 MUSD, atteignant une valorisation de 6,8 MdsUSD, et a nommé de nouveaux dirigeants.

Recommandations des analystes :