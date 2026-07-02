... pour l'instant. Alors que les tensions geopolitiques menacent de saturer les espaces aeriens, le geant du leasing doit naviguer a travers des turbulences operationnelles pour maintenir sa dynamique.

L'engouement pour les voyages est bien reel. Les vols mondiaux ont battu des records au cours du premier semestre 2025. L'Association internationale du transport aerien (IATA) rapporte que le trafic passagers (calcule en passagers-kilometres transportes : la distance totale parcourue par les passagers payants) a bondi de 5,3%, portee par une forte demande de mobilite. Le veritable moteur de cette croissance a ete la region Asie-Pacifique, qui detient 34,5% de part de marche du transport aerien mondial.

La situation actuelle est toutefois plus incertaine. Le rapport sur le marche du petrole de juin 2026 de l'Agence internationale de l'energie (AIE) avertit que les tensions au Moyen-Orient, les prix eleves du carburant et l'inflation pourraient ramener la croissance du trafic a 2,1% sur un an. Malgre ce ralentissement, 5,1 milliards de passagers devraient toujours voyager en 2026.

A plus long terme, le cabinet de conseil en strategie Oliver Wyman prévoit que la flotte d'avions commerciaux augmentera de 28%, passant de 28 400 appareils en 2024 a un total impressionnant de 36 400 d'ici 2034.

Ce vent arriere massif profite a BOC Aviation Limited, un loueur base a Singapour qui achete, loue et gere des avions commerciaux pour des compagnies aeriennes du monde entier.

L'imbroglio du Moyen-Orient

Les resultats de l'exercice fiscal (FY) 2025 de BOC Aviation presentent un bilan contraste. Sur le papier, la societe a genere un chiffre d'affaires total de 2,61 milliards de dollars americains (USD), en hausse de 2,2% sur un an par rapport aux 2,55 milliards de dollars de l'exercice 2024, portee par l'augmentation des revenus de location, la croissance des revenus de location-financement et les gains sur les ventes d'avions.

Le point saillant est le revenu de base provenant des loyers de location, qui a grimpe de 21% sur un an pour atteindre 706 millions USD, contre 584 millions USD lors de l'exercice 2024. Ce segment represente 72% du chiffre d'affaires total.

Le benefice net officiel s'etablit a 787 millions USD, en baisse de 15% par rapport aux 924 millions USD de l'exercice 2024, car ce dernier incluait des indemnites d'assurance exceptionnelles liees aux avions immobilises en Russie. Cependant, l'activite operationnelle courante est plus solide que jamais. En excluant ces elements exceptionnels, le benefice sous-jacent a progresse de 18%, passant de 633 millions USD a 746 millions USD.

En 2025, le portefeuille de BOC Aviation, comprenant les avions et moteurs detenus, geres et en commande, a atteint 815 unites, depassant le decompte final de 709 en 2024. Au 31 decembre 2025, le carnet de commandes comptait 337 appareils supplementaires. Le taux d'utilisation de la flotte de BOC Aviation affiche un score parfait de 99,5%.

Atterrissage en douceur ?

L'action BOC Aviation s'echange a 79,80 dollars de Hong Kong (HKD) (10,2 USD) apres un bond massif de 20,7% sur l'annee ecoulee, avec un plus haut sur 52 semaines a 91,95 HKD (11,8 USD).

Malgre cette hausse des cours, le titre semble attractif ; son ratio cours/benefice (P/E) projete pour 2026 de 8,6x n'est que legerement superieur a sa moyenne historique sur trois ans de 7,0x. Les investisseurs sont egalement remuneres pour leur patience, avec des rendements de dividendes qui devraient passer de 4,5% pour l'exercice 2026 a 5,6% d'ici 2028.

Les analystes sont clairement optimistes : les 13 analystes suivant la valeur ont emis une recommandation d'achat, et leur objectif de cours moyen de 11,7 USD suggere un potentiel de hausse residuel de pres de 15,7%.

Turbulences a l'horizon

BOC Aviation est un leader du secteur, mais le marche du leasing n'est pas exempt de turbulences. L'activite est etroitement liee a la sante financiere des compagnies aeriennes : la croissance de BOC depend de la capacite d'Airbus et de Boeing a livrer les avions a temps. Les goulots d'etranglement dans la production, les penuries de moteurs et les perturbations de la chaine d'approvisionnement peuvent retarder les livraisons, freinant ainsi la croissance de la flotte et la generation de revenus.

Les frictions geopolitiques, telles que le conflit entre les Etats-Unis et l'Iran, pourraient faire grimper les couts du carburant et entrainer la fermeture d'espaces aeriens, mettant sous pression ses 87 compagnies aeriennes partenaires. Les hostilites au Moyen-Orient et, plus recemment, les problemes lies aux avions en Russie peuvent perturber les operations des compagnies, la recuperation des actifs, la demande de trafic et les conditions de financement.