Longtemps cantonné à un rôle d'arbitre, l'État américain redevient acteur. En entrant au capital de plusieurs entreprises ces dernières semaines, Washington rompt avec l'idéologie d'orthodoxie libérale. Ce virage assumé, inspiré par des impératifs de souveraineté économique, n'effraie pas les marchés, bien au contraire.

Peut-on d’ores et déjà parler d’un tournant idéologique ? Les États-Unis, berceau du capitalisme de marché et chantre du “laisser-faire”, sont entrés au capital, en quelques semaines, de plusieurs entreprises jugées stratégiques. La prise de participation la plus emblématique a été celle d’Intel (10 %). Le gouvernement fédéral cherche aussi à reprendre la main sur les chaînes d’approvisionnement. Cela passe par des investissements dans les métaux pour lutter contre la domination de la Chine. Le Pentagone a déjà pris 15 % de MP Materials, producteur de terres rares, 5 % de Lithium Americas, qui développe un important gisement de lithium dans le Nevada, et 10 % de Trilogy Metals, actif dans l’exploitation des ressources polymétalliques en Alaska. Des discussions sont en cours pour entrer au capital de USA Rare Earth et Critical Metals. Dans l’acier, le gouvernement américain a conclu un accord avec Nippon Steel pour le rachat de U.S.Steel. En échange de son feu vert, Washington a imposé au groupe japonais un droit de veto sur les décisions américaines, 11 milliards de dollars d’investissements locaux et la surveillance des opérations.

Un État historiquement en retrait

Ce retour de l’État actionnaire est une nette rupture avec l’histoire économique américaine. Depuis la Seconde Guerre mondiale, Washington s’est toujours gardé d’intervenir directement au capital des entreprises privées. Même lors des grandes crises, qu’il s’agisse de la faillite de Chrysler dans les années 1980 ou de la crise financière de 2008, les soutiens fédéraux prenaient la forme de prêts, de garanties ou de rachats temporaires. Le gouvernement avait tendance à se retirer rapidement une fois la stabilité retrouvée.

Cette posture reflétait la fidélité des États-Unis au libéralisme économique. La doctrine a notamment été consolidée sous l’ère Reagan qui a assumé une séparation stricte entre la puissance publique et les initiatives privées. L’État pouvait réguler, inciter, protéger, mais pas diriger. Les incursions fédérales dans le capital des entreprises sont peu nombreuses. Il y a eu la nationalisation temporaire de General Motors ou d’AIG en 2009, mais là encore, il s’agissait surtout de mesures d’urgence destinées à préserver de grandes entreprises nationales.

Le monde a changé, la doctrine aussi

Aujourd’hui, le contexte géopolitique a profondément évolué. La Chine et les pays émergents dominent les terres rares et les métaux précieux. La guerre se fait aussi dans la technologie, comme en témoignent les restrictions à l’exportation.

Donald Trump avait déjà amorcé le tournant avec des mesures telles que le Chips Act, destiné à rapatrier la production de semi-conducteurs aux États-Unis, et le Defense Production Act, qui permet au gouvernement de diriger temporairement l’industrie privée vers des secteurs stratégiques en cas d’urgence nationale.

Comment réagissent les marchés ?

Les prises de participation ont reçu un accueil très positif des investisseurs. Lithium Americas s’est envolée de 65 %, Trilogy Metals de plus de 250 % et Intel a doublé depuis août. Cela donne un signal de confiance, une forme d’assurance puisque, en quelque sorte, l’État n’entre pas pour contrôler mais pour garantir.

Bien sûr, l'État actionnaire n’est pas sans effets sur la structure des entreprises concernées. Elles disposent désormais d’un actionnaire politique, potentiellement doté de droits de veto ou d’exigences stratégiques.

Par conséquent, à court terme, cette présence rassure les marchés. Mais à long terme, elle pourrait modifier la hiérarchie traditionnelle entre les intérêts des actionnaires privés et les priorités nationales. Jusqu’ici, il s’avère difficile d'évaluer jusqu’où l’administration Trump entend peser sur la gouvernance et la vie des entreprises. Une main publique trop directive pourrait détourner les investisseurs privés : c’est ce que l’on constate en Europe.

Les conclusions de cette forme de “capitalisme hybride” sont donc encore difficiles à évaluer. Y aura-t-il d'autres prises de participation ? C’est probable. Beaucoup de questions restent en suspens. Une chose est sûre : le gouvernement fédéral veut faire partie intégrante du destin industriel et technologique américain.