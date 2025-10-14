En 21 mois d’existence, l’iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock a coiffé au poteau tous les autres ETF de la maison : près de 100 Mrds USD d’actifs, environ 245 millions USD de revenus annuels de frais… et une vitesse d’ascension jamais vue chez le numéro 1 mondial de la gestion.

IBIT, du pari crypto au produit vedette



Lancé il y a moins de deux ans, IBIT n’est plus une expérimentation hardie : c’est désormais une pierre angulaire de la gamme iShares. Avec 93,5 Mrds USD d’encours, l’équivalent d’environ 760 000 BTC, soit près de 60% du marché américain des ETF Bitcoin spot, et 0,25 % de frais de gestion, le fonds rapporte quelque 244,5 millions USD par an. D’après l’analyste ETF Eric Balchunas (Bloomberg Intelligence), IBIT devance déjà des mastodontes historiques comme IWF (Russell 1000 Growth) et EFA (MSCI EAFE) de plus de 25 millions USD de revenus annuels. Et il ne lui manque qu’un "cheveu" — un peu plus de 5 Mrds USD — pour franchir la barre symbolique des 100 Mrds USD.



Revenus par fonds de BlackRock

Bloomberg Intelligence

Pour mesurer l’exploit : l’ETF S&P 500 de Vanguard (VOO) a mis plus de cinq ans (2 011 jours) à atteindre 100 Mrds USD. IBIT s’en approche en… 435 jours. Une ligne droite, portée à la fois par l’appétit institutionnel et l’adoption grand public d’une exposition bitcoin régulée. La normalisation passe aussi par des noms qui rassurent. Par exemple, le fonds de dotation d’Harvard a pris 116 millions USD d’IBIT — un signal de plus pour les comités d’investissement : bitcoin entre, prudemment, doucement mais clairement, dans le champ des actifs “achetables” par les grandes poches institutionnelles.

Encours de l'ETF IBIT

Bloomberg

La stratégie crypto de BlackRock, version 2.0



Fort du succès d’IBIT, BlackRock déploie déjà la suite : constitution d’un trust dans le Delaware pour un futur “Bitcoin Premium Income ETF”. L’idée : vendre des calls couverts sur des futures bitcoin afin de générer un revenu régulier en échange d’une partie du potentiel haussier. Selon Bloomberg, la feuille de route reste focalisée sur bitcoin et ether — pas de ruée vers les altcoins, mais une gamme élargie autour des deux actifs phares.

Important : Il faut rappeler qu'un ETF ne vaut pas bitcoin en auto-détention. IBIT donne l’exposition prix, pas la résistance à la censure, pas la souveraineté des clés. Pour bénéficier des propriétés "dures" du protocole (aucun tiers ne peut saisir ou geler), il faut détenir ses BTC soi-même. L’ETF est un emballage : pratique, régulé, mais pas un substitut complet.

Petit rappel utile : Auto-détention vs délégation

Auto-détention (= self-custody) signifie que vous gardez vous-même vos bitcoins, grâce à une clé privée (une suite de mots appelée seed phrase ou “phrase de récupération”). Cette phrase, c’est le sésame qui prouve au réseau que vous êtes le propriétaire : si vous la perdez ou la divulguez, vos fonds sont perdus ou volés — il n’y a pas de “service client” pour les retrouver. Pour sécuriser cette clé, on utilise souvent un hardware wallet (une petite clé USB spécialisée, hors ligne) et, pour aller plus loin, du multisig (il faut, par exemple, 2 clés sur 3 pour bouger les fonds, ce qui évite qu’une seule perte compromise tout). L’avantage ? Pleine souveraineté : personne ne peut censurer une opération (l’empêcher d’aboutir) ni geler vos bitcoins (les bloquer). L’inconvénient ? C’est vous l’administrateur : sauvegarde de la seed (sur papier/métal), procédures en cas de décès (plan d’héritage), vérifications régulières… bref, zéro droit à l’erreur.

La délégation aux plateformes veut dire confier la garde à un exchange (plateforme d’achat/vente) ou exposer le prix du bitcoin via un ETF (fonds coté en Bourse comme IBIT), sans détenir les cryptos directement. C’est confortable : appli mobile, mot de passe, relevés fiscaux, parfois une assurance, et pas besoin d’apprendre la sécurité des clés. Mais vous acceptez un risque d’intermédiaire : panne, hack, faillite, ou suspension de retraits. Autre nuance : avec un ETF, vous possédez une part financière off-chain (hors blockchain) qui suit le prix du bitcoin, pas des bitcoins “on-chain” (sur la blockchain) que vous pouvez envoyer vous-même ; vous ne profitez pas des éventuels forks (scissions techniques du réseau qui créent parfois de nouveaux jetons) ni de certaines fonctionnalités crypto natives.

En bref :

Auto-détention = contrôle total, pas d’intermédiaire, mais responsabilité technique et organisationnelle (sécurité, sauvegardes, transmission).





Délégation = simplicité, conformité et services “clé en main”, mais dépendance à un tiers, frais, et pas de droits techniques sur la chaîne.



Le bon choix, c’est votre curseur entre commodité, coût et contrôle. Beaucoup combinent : un noyau long terme en auto-détention (sécurisé, multisig si besoin) et une poche déléguée (exchange/ETF) pour la liquidité et le confort du quotidien.