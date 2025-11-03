La cryptomonnaie ether a subi un net recul lundi, chutant brièvement de 9% pour passer sous le seuil des 3 600 dollars, à la suite d’un piratage estimé à plus de 100 millions de dollars visant le protocole de finance décentralisée Balancer. À 15h30 à New York, l’ether perdait encore 6,6%, évoluant autour de 3 600 dollars selon CoinMetrics, soit une baisse de 25% depuis son sommet annuel de 4 885 dollars atteint en août. L’incident, qui touche l’un des protocoles majeurs de l’écosystème Ethereum, accentue les tensions sur un marché déjà fragilisé.

Ce piratage intervient dans un climat dégradé pour les actifs numériques. Plusieurs éléments macroéconomiques ont récemment renforcé l’aversion au risque : mi-octobre, l’annonce de nouveaux droits de douane par Donald Trump sur les produits chinois a favorisé une rotation vers des valeurs refuges comme l’or, déclenchant des liquidations sur des positions fortement levierisées en cryptomonnaies. En parallèle, les propos de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, ont refroidi les espoirs de baisse rapide des taux directeurs.

L’ensemble du secteur crypto en a ressenti l’impact. L’action Coinbase cédait près de 4%, tandis que Strategy, société fortement exposée au bitcoin, reculait de plus de 1%. Pour les analystes, cette correction brutale, bien que violente, pourrait permettre une forme de décompression après une période marquée par un excès de spéculation. Elle rappelle toutefois la vulnérabilité structurelle des actifs numériques face aux failles de sécurité, dans un contexte macroéconomique et géopolitique incertain.