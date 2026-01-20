L'Europe boursière à l'épreuve des nouvelles menaces douanières de Donald Trump

Les places financières du Vieux Continent ont clôturé dans le rouge avec le bras de fer entre Washington et l'Europe. Un an tout juste après son retour au pouvoir, Donald Trump persiste et signe en menaçant d'imposer de nouveaux droits de douane aux pays qui s'opposeraient à la cession du Groenland aux Etats-Unis, alimentant les craintes d'un regain de tensions commerciales et géopolitiques. Le CAC 40, qui a encaissé une septième séance consécutive en zone négative, après un passage furtif sous les 8000 points, a reculé de 0,61% à 8062,58 points.



Les autres principaux indices européens - le Dax étant la lanterne rouge du jour avec un repli de 1,14%, ont également été sous pression face aux dernières annonces de Donald Trump, assombrissant le sentiment des investisseurs à l'échelle mondiale et déclenchant un mouvement de ruée vers les valeurs refuges. L'or a ainsi franchi un nouveau record au-delà de 4700 dollars l'once, de même que l'argent à 95,89 dollars. A Wall Street, qui a rouvert après un week-end prolongé, la nervosité est également palpable avec un Dow Jones et un Nasdaq, en repli respectif de 1,26% et de 1,47% , vers 17h45.



Huit pays européens, dont la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, ayant déployé des soldats au Groenland seraient visés par une surtaxe de 10% à partir du 1er février, relevée à 25% au 1er juin. Ces mesures resteraient en place jusqu'à une éventuelle acquisition du Groenland par les Etats-Unis, une menace qui ravive les tensions entre Washington et ses alliés européens.



Le président américain a également brandi la menace d'instaurer des droits de douane pouvant atteindre 200 % sur les vins et champagnes français.



Tensions à Davos



Ces tensions économiques et géopolitiques interviennent au moment où s'est ouvert ce mardi le forum économique mondial de Davos. En Suisse, Ursula von der Leyen a promis une réponse " ferme " et averti qu'une hausse des droits de douane serait une " erreur ". Les Vingt-Sept envisagent des mesures de rétorsion et discuteront du Groenland lors d'un sommet convoqué en urgence jeudi à Bruxelles. Donald Trump est attendu à Davos mercredi alors que son homologue français Emmanuel Macron a appelé l'UE à mobiliser ses outils commerciaux, jugés " très puissants ", face à la montée des tensions.



Renault dans le vert, le luxe et Capgemini en difficulté



Par ailleurs, Donald Trump pourrait prendre sa décision au sujet du futur président de la Réserve fédérale américaine dès la semaine prochaine, a déclaré mardi le secrétaire au Trésor, Scott Bessent. "Nous n'avons plus que quatre candidats et Donald Trump s'est entretenu avec chacun d'entre eux", a dit Scott Bessent lors d'une interview accordée à la chaîne CNBC.



Sur la cote parisienne, Renault (+2,25%) s'est hissé en tête du CAC 40. Le constructeur automobile a fait part de performances commerciales annuelles en hausse de 3,2% dans un marché en progression de 1,6%.



Pour sa part, Capgemini (-2,77%) a fini en queue de peloton, le géant de l'informatique envisageant de supprimer jusqu'à 2400 postes en France.



Nouvelles menaces de droits de douane oblige, notamment pour les vins et champagne, le secteur du luxe a particulièrement souffert, LVMH (-2,20%) en tête.