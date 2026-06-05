Les marchés européens devraient ouvrir en ordre dispersé vendredi. Selon les contrats à terme, le CAC 40 est attendu en hausse de 0,16%, tandis que le DAX allemand reculerait de 0,23% et l'Euro Stoxx 50 de 0,12%.

À Wall Street, la séance de jeudi s'est terminée en ordre dispersé. Le Dow Jones a signé un nouveau record de clôture, soutenu par la bonne tenue des valeurs de la santé et des services financiers.



Sur le plan géopolitique, les tensions demeurent vives au Moyen-Orient. Le Hezbollah, soutenu par l'Iran, a rejeté une nouvelle proposition de cessez-le-feu au Liban, tandis qu'Israël a affirmé qu'il ne retirerait pas ses troupes du pays. Ces développements compliquent les efforts diplomatiques de Washington visant à mettre un terme aux combats et à favoriser un rapprochement avec Téhéran. Donald Trump a par ailleurs déclaré qu'il n'avait pas besoin d'un accord avec l'Iran pour obtenir de l'uranium enrichi.



Les investisseurs resteront attentifs aux publications macroéconomiques du jour. En Europe, les chiffres du PIB de la zone euro au premier trimestre seront dévoilés à 11h00. Mais l'attention se portera surtout sur le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis, attendu à 14h30, qui pourrait influencer les anticipations de politique monétaire de la Fed.

Les valeurs en mouvement



Dans l'actualité des sociétés, Alstom a annoncé jeudi soir l'acquisition d'un terrain d'environ huit hectares à Newark, dans le Delaware, où le groupe prévoit d'installer un centre de maintenance et de services après-vente pour les trains à grande vitesse NextGen Acela d'Amtrak. L'investissement, supérieur à 55 millions de dollars (environ 50 millions d'euros), permettra la création d'une centaine d'emplois. L'ouverture du site est prévue pour l'été 2028.



Scor a, de son côté, indiqué avoir racheté pour 378,1 millions d'euros de deux émissions d'obligations subordonnées.Schneider Electric annonce le succès de son émission d'obligations senior non garanties à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes (OCEANEs) à échéance 2034, par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement, pour un montant nominal de 850 MEUR.



Du côté des analystes, Barclays a abaissé sa recommandation sur Air France-KLM de " pondération de marché " à " sous-pondérer ", tout en relevant son objectif de cours de 9,30 euros à 10 euros. Morgan Stanley a, à l'inverse, relevé sa recommandation sur Inditex de " pondération de marché " à " surpondérer " et porté son objectif de cours de 52,50 euros à 62 euros.



Sur le marché des changes, l'euro avance de 0,05% à 1,1618 dollar.