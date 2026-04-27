L'Europe boursière dans le rouge avant les banques centrales

Les marchés actions européens ont démarré cette dernière semaine du mois d'avril du mauvais pied avant la Fed (mercredi) et la BCE (jeudi) et à la veille d'une nouvelle vague de résultats d'entreprises. Le CAC 40 a reculé de 0,19% à 8 141 points et l'Euro Stoxx 50 de 0,38% à 5 860 points.

De l'autre côté de l'Atlantique, les indices américains évoluent dans la même direction, avec un Dow Jones en repli de 0,31% vers 18h00.



Les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran semblent marquer le pas, laissant les investisseurs dans l'expectative. Le marché reste suspendu à une situation toujours dans l'impasse, alors que le détroit d'Ormuz demeure fermé. Dans ce contexte, le Brent progresse de 1,38% à 108,83 dollars.



Les opérateurs adoptent une posture attentiste à l'approche de la réunion de la Réserve fédérale, ainsi que de la publication des résultats des grandes valeurs technologiques (Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, Apple...), attendus cette semaine. Deux rendez-vous susceptibles d'influencer significativement la tendance.



"Nous nous attendons à ce que la Fed maintienne son taux directeur inchangé à 3,5-3,75%, avec un communiqué qui devrait insister sur le fait que les implications restent incertaines et que le comité demeure attentif aux risques des deux côtés du mandat. La question centrale est de savoir si la Fed envisage encore des baisses de taux ou si elle a déjà adopté une position de statu quo pour cette année", souligne Xiao Cui, économiste senior chez Pictet Wealth Management.



Par ailleurs, les banques centrales seront également au centre de l'attention, avec la décision de la Banque du Japon mardi matin, puis celle de la BCE jeudi.



Sur le front des statistiques, l'indice GfK de confiance des consommateurs allemands s'est nettement dégradé. Attendu à -30,2 points, il ressort à -33,3 en mai, après -28,1 précédemment, soit son plus bas niveau depuis janvier 2023 (-33,9).



Les valeurs en mouvement



L'indice phare de la place parisienne a été tiré par Renault (+2,92%) et Capgemini (+2,52%), tandis que STMicroelectronics (-2,28%) et Orange (-1,50%) ont fermé la marche.



Exosens (+0,24%) a publié un début d'année solide, porté par une forte dynamique dans la vision nocturne et l'imagerie digitale. La croissance reste soutenue par les marchés de la défense, avec une rentabilité en amélioration.



Forvia (+0,10%) a annoncé la cession de sa division Forvia Interiors à des fonds gérés par Apollo, sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,82 milliard d'euros.



Ailleurs en Europe, Nordex s'est adjugé 5,74% après avoir publié un bénéfice net de 53,6 millions d'euros au premier trimestre et confirmé ses objectifs.



Sur le marché des changes, l'euro progresse de 0,22% face au dollar, à 1,1731 USD.