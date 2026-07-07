L'Europe boursière dans le rouge, la tech sous pression

Les principales places du Vieux Continent ont terminé la séance de mardi en baisse, Londres (+0,33%) faisant figure d'exception en clôturant en territoire positif. Une nouvelle fois, le secteur technologique a pesé sur la tendance, les investisseurs sanctionnant sévèrement Samsung malgré des prévisions trimestrielles pourtant spectaculaires. Le CAC 40 s'est replié de 0,51% à 8 436 points et l'Euro Stoxx 50 de 1,08% à 6 329 points.

Le géant sud-coréen des puces mémoire table sur un bénéfice d'exploitation multiplié par 19 sur un an, tandis que son chiffre d'affaires devrait plus que doubler. Des performances supérieures aux attentes du marché, qui n'ont pourtant pas empêché l'action de décrocher de près de 7% à la Bourse de Séoul. Cette réaction a entraîné dans son sillage l'ensemble du secteur des semi-conducteurs. ASML a cédé 7,4%.



STMicroelectronics a signé la plus forte baisse du CAC 40 avec un recul d'environ 7%, tandis que Soitec a subi une séance encore plus compliquée (-16,99%).



Quelques valeurs sont néanmoins parvenues à tirer leur épingle du jeu sur la place parisienne. L'indice vedette a été dominé par Pernod Ricard (+5,48%) suivi de Carrefour qui a progressé de 4,5% après avoir été désigné "Top Pick" par RBC Capital parmi les distributeurs européens. La banque canadienne met en avant le potentiel d'amélioration de la rentabilité du groupe et une valorisation qu'elle juge toujours attractive.



Air France-KLM (+2,57%) s'est également distingué, soutenu par une note favorable de JPMorgan.



Sur le front énergétique, le pétrole est reparti à la hausse après de nouvelles tensions dans le détroit d'Ormuz. Un pétrolier a été touché lundi au large d'Oman, tandis que plusieurs responsables américains, cités par Axios, affirment que l'Iran a tiré au moins deux missiles contre des navires commerciaux. Ces incidents ravivent les inquiétudes sur la sécurité des approvisionnements mondiaux. Le Brent progresse de près de 3% pour évoluer autour de 73 USD le baril.



Enfin, sur le plan politique, une décision de la justice française ouvre la voie à une éventuelle candidature de Marine Le Pen, tout en prévoyant qu'elle puisse être placée sous bracelet électronique. Avant le verdict, la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale avait estimé qu'il lui serait difficile de mener une campagne dans de telles conditions.



Sur le marché des changes, l'euro cède 0,12% à 1,1427 USD.