L'Europe boursière en repli avant les chiffres de l'emploi américain

Les marchés européens évoluent en baisse dans un climat toujours marqué par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et l'attentisme avant plusieurs indicateurs macroéconomiques américains majeurs. En cette journée fériée en France et dans quelques autres pays européens, le CAC 40 abandonne 0,72% à 8 143 points et l'Euro Stoxx 50 fléchit de 0,76% à 5 927 points. Londres se replie de 0,41% et Francfort de 0,81%.

Malgré un cessez-le-feu officiellement toujours en vigueur entre Washington et Téhéran depuis le 8 avril, les tensions sont brusquement remontées d'un cran dans la nuit de jeudi à vendredi autour du détroit d'Ormuz.



Donald Trump a assuré que la trêve restait applicable malgré des tirs échangés entre les deux camps, qualifiant les incidents de "broutille".

Parallèlement, la défense aérienne des Émirats arabes unis a été activée après des tirs de drones et de missiles en provenance d'Iran.Le Brent, en recul de 3%, évolue aux alentours de 100 dollars le baril. En tête du CAC 40, Stellantis progresse de 0,61% et résiste à la faiblesse du secteur automobile après avoir annoncé son intention d'étendre son partenariat avec le chinois Leapmotor en Espagne.



Ailleurs en Europe, IAG, propriétaire de British Airways, recule de 2,30% après avoir averti que son bénéfice annuel serait inférieur à ses prévisions initiales en raison de la flambée des coûts du kérosène et de perturbations persistantes dans la chaîne d'approvisionnement. Malgré des résultats trimestriels solides, le groupe a indiqué que sa facture carburant pourrait atteindre environ 9 MdsEUR cette année.



Amadeus (+3,89%) est au beau fixe après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes. Le groupe espagnol a dégagé un Ebitda ajusté de 661,4 MEUR au premier trimestre, porté par une croissance toujours solide de ses activités, malgré un ralentissement des réservations aériennes lié au conflit au Moyen-Orient.



À Francfort, Commerzbank abandonne 0,81% malgré le relèvement de plusieurs objectifs financiers et l'annonce d'un plan de suppression de 3 000 postes, alors que la banque tente de repousser une offensive de l'italien UniCredit (-0,78%).



À Milan, Pirelli gagne 2,31% après avoir légèrement relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice en cours.



Au chapitre macroéconomique, les investisseurs surveilleront particulièrement à 14h30 la publication du rapport sur l'emploi américain d'avril, avant l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan et les stocks de grossistes, à 16h00.



Sur le marché des changes, l'euro avance de 0,34% à 1,1771 dollar.