L'Europe boursière fait front au conflit moyen-oriental

Alors que la guerre dans le Golfe est entrée dans son 31ème jour et que la visibilité reste limitée, les investisseurs s'appuient sur de fragiles espoirs de négociations. Dans ce contexte, le CAC 40 a progressé de 0,92% à 7 772 points et l'Euro Stoxx 50 de 0,37% à 5 526 points.

Sur la place new-yorkaise, les indices sont également bien orientés, le Dow Jones et le Nasdaq avançant respectivement de 0,83% et de 0,13%, vers 17h45.



A Washington, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a appelé à la prudence concernant les perspectives de négociation avec l'Iran, estimant que les Etats-Unis doivent se préparer à "la probabilité" d'un refus de Téhéran de s'engager dans une solution diplomatique.



Dans un message publié lundi sur Truth Social, Donald Trump a menacé de détruire l'île iranienne de Kharg, site pétrolier stratégique, si le détroit d'Ormuz n'est pas rouvert et si les discussions avec Téhéran n'aboutissent pas rapidement.



"L'impact sur l'inflation variera d'une région à l'autre, la zone euro étant susceptible d'être plus touchée que les Etats-Unis. Le caractère transitoire de l'inflation dépendra de la durée pendant laquelle les prix du pétrole, du gaz, des denrées alimentaires et des engrais resteront élevés. L'IPC de la zone euro pourrait dépasser largement l'objectif de la BCE en 2026 avant de redescendre l'année suivante - tout en restant supérieur à l'objectif. Cela se produirait si les pressions inflationnistes s'ancraient dans l'ensemble de l'économie, par exemple au niveau des biens intermédiaires, du fret et des coûts d'assurance. Aux Etats-Unis, nous nous attendons à ce que les prix élevés de l'énergie touchent plus durement les ménages à faibles revenus", souligne Amundi.



A la clôture des principales Bourses du Vieux Continent, le baril de Brent reculait de 0,70% à 107 dollars.



Au chapitre des statistiques, l'inflation allemande en mars est ressortie en ligne avec les attentes en mars. L''indice des prix à la consommation a progressé de 1,1% après une hausse de 0,2% en février. En rythme annuel, l'inflation a affiché une hausse de 2,7% conformément aux prévisions, après 1,9% le mois précédent.



D'autre part, le sentiment économique en zone euro s'est dégradé plus que prévu en mars, tandis que les anticipations d'inflation ont fortement augmenté. L'indice ressort à 96,6, contre 98,2 en février, pour un consensus de 96,8.



Les valeurs en mouvement



Dans l'actualité des sociétés, Sodexo (+3,76%) s'est distingué parmi les plus fortes hausses de l'indice SBF 120 à la faveur d'un relèvement de recommandation de Jefferies, qui est passé de conserver à acheter.



Atos (-4,03%) a fini en queue de peloton de ce même indice. Le groupe a annoncé samedi que le tribunal du district sud de New York avait condamné sa filiale américaine Syntel à verser 236,9 MUSD à TriZetto, au titre de dommages-intérêts. Cette décision s'inscrit dans le litige opposant depuis 2015 Syntel à Cognizant et à sa filiale TriZetto pour détournement et violation de droits d'auteur.



De son côté, Equasens (+13,89%) a viré en tête du marché SRD à la faveur de ses résultats annuels 2025. Profitant de l'envolée des cours de l'aluminium, Norsk Hydro (+9,53%) a brillé au même titre que Rio Tinto (+2,99%) ou Glencore (+2,22%).



Sur le marché des changes, l'euro cède 0,33% à 1,1454 USD.