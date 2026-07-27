L'Europe boursière portée par la désescalade au Moyen-Orient

Les principales places du Vieux Continent entament la semaine sur une note résolument positive, portés par une accalmie géopolitique qui redonne de l'appétit pour le risque. Le CAC 40 s'adjuge 0,71% à 8 431 points et l'Euro Stoxx 50 gagne 1,21%. De son côté, le DAX s'améliore de 1,47%.

Après trois nuits consécutives sans frappes entre les Etats-Unis et l'Iran, les investisseurs saluent les premiers signes d'une désescalade.



L'ambassadeur américain auprès des Nations unies a indiqué que Donald Trump avait suspendu les opérations militaires afin de laisser une place à la diplomatie. Une source iranienne a, de son côté, assuré que Téhéran mettrait également fin à ses attaques tant que Washington maintiendrait cette trêve.



Cette détente se traduit par une nette correction des cours du pétrole. Le Brent est repassé sous le seuil des 90 dollars, même s'il affiche encore une progression de plus de 50% depuis le début de l'année. Ce repli pénalise logiquement les valeurs énergétiques : Maurel & Prom chute de 5,17% tandis que TotalEnergies abandonne 2,90%.



La baisse des prix du brut profite aux compagnies aériennes, dont les coûts de carburant sont appelés à diminuer. Air France-KLM s'adjuge près de 4%, tandis que Lufthansa progresse de 2,71%.



Sur le front des entreprises, Eutelsat (5,53%) et SES (+3,85%) figurent parmi les plus fortes hausses de l'indice SBF 120 après avoir annoncé qu'elles percevront plus de 6 milliards de dollars de compensations financières dans le cadre d'un transfert de services satellitaires aux Etats-Unis.



Ailleurs en Europe, Vodafone (+4,58%) est également recherché après avoir relevé ses perspectives annuelles à la faveur d'un premier trimestre jugé solide et de son accord avec Safaricom.



AstraZeneca (+1,59%) a dépassé les attentes de bénéfices au deuxième trimestre et réaffirmé ses prévisions pour 2026.



En Allemagne, l'indice Ifo s'est établi à 86,6 en juillet, contre 85,7 en juin, témoignant d'un regain de confiance des entrepreneurs allemands. Commerzbank invite toutefois à relativiser ce rebond, soulignant que la majorité des entreprises ont répondu à l'enquête avant la forte hausse des prix du pétrole observée au cours des deux dernières semaines.



Dans le reste des statistiques, les investisseurs auront les yeux rivés ce lundi sur les commandes de biens durables aux États-Unis ainsi que sur l'indice manufacturier de la Fed de Dallas. Ces statistiques marqueront le coup d'envoi d'une semaine particulièrement chargée pour les marchés financiers.



La Fed et une pluie de résultats en ligne de mire



Le principal rendez-vous interviendra mercredi avec la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed). La fin de semaine sera ensuite dominée par les publications des résultats trimestriels des géants de la technologie que sont Microsoft, Meta, Apple et Amazon



En Europe, la saison des résultats s'accélère également. LVMH donnera le coup d'envoi ce soir, après la clôture de la Bourse de Paris, d'une nouvelle vague de publications particulièrement attendue. Pas moins de 30 entreprises du CAC 40 dévoileront leurs comptes au cours de la semaine.



Sur le marché des changes, l'euro glane 0,03% à 1,1398 dollar.