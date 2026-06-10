L'Europe boursière résiste au regain de tensions au Moyen-Orient

Les marchés actions européens évoluent en légère hausse ce mercredi, malgré un net regain de tensions dans le golfe Persique qui ravive les inquiétudes des investisseurs. Peu après 10H00, le CAC 40 progressait de 0,41% à 8 246 points et l'Euro Stoxx 50 gagnait 0,13%. Seul Francfort (-0,01%) marquait le pas.

Les marchés actions européens évoluent en légère hausse ce mercredi, malgré un net regain de tensions dans le golfe Persique qui ravive les inquiétudes des investisseurs. Peu après 10H00, le CAC 40 progressait de 0,41% à 8 246 points et l'Euro Stoxx 50 gagnait 0,13%. Seul Francfort (-0,01%) marquait le pas.



L'Iran a annoncé avoir frappé plusieurs bases américaines situées à Bahreïn et en Jordanie, dans le cadre d'une nouvelle escalade avec les Etats-Unis. Les hostilités ont repris après que Washington a accusé Téhéran d'avoir abattu un hélicoptère Apache de l'armée américaine. En représailles, les Etats-Unis ont mené dans la soirée des frappes contre des installations iraniennes à proximité du détroit d'Ormuz, point de passage stratégique pour le commerce mondial du pétrole.



Les échanges de tirs se sont poursuivis dans la nuit de mardi à mercredi. "En dépit de leurs défaites sur le champ de bataille, les Etats-Unis ont choisi de mettre à l'épreuve notre détermination. Nos puissantes forces armées ne laisseront aucune attaque ni aucune menace sans réponse", a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi.



Cette nouvelle flambée des tensions a mis à mal les espoirs d'un apaisement rapide du conflit. Le président américain affirmait pourtant encore mardi matin être "très proche" d'un accord susceptible de mettre un terme aux affrontements.



Le cours du Brent était orienté en légère baisse, à 91,40 dollars le baril.



L'attention des investisseurs se tournera désormais vers les Etats-Unis avec la publication, à 14h30, de l'inflation du mois de mai. Le consensus anticipe une progression des prix à la consommation supérieure à 4% sur un an.



Les marchés surveillent également la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne dont le verdict sera dévoilé demain.



"Sans surprise, Christine Lagarde devrait annoncer la première hausse des taux directeurs depuis septembre 2023, portant le taux de dépôt à 2,25%. Si le retour de l'inflation s'explique principalement par la hausse des prix de l'énergie liée à la guerre au Moyen-Orient, cette décision vise également à prévenir l'apparition d'effets de second tour", estime Edouard Faure, responsable crédit chez Swiss Life Asset Managers France.



Les valeurs en mouvement



Du côté des entreprises, Soitec (-10,52%) recule après une dégradation de recommandation à "sous-performance" contre "neutre".



Colas, filiale de Bouygues (+0,99%), a par ailleurs été retenue par Groupe ADP pour réaliser les travaux de réhabilitation de la piste 4 de l'aéroport de Paris-Orly, dont le lancement est prévu en août 2026.



Unibail-Rodamco-Westfield (+0,53%) a, de son côté, annoncé avoir conclu un accord avec ses partenaires Rodamco et Westfield afin d'acquérir les 50% restants de Westfield UTC, une opération qui s'inscrit dans le cadre de son plan stratégique 2025-2028, baptisé "A Platform for Growth".



2CRSi progresse de 0,79% après avoir annoncé une nouvelle commande majeure dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le groupe fournira 194 serveurs Godì Blackwell Ultra à une entreprise allemande basée à Munich, spécialisée dans les services professionnels, l'intégration de systèmes, le conseil en management et les solutions globales. Cette commande représente un montant de 110 MEUR sur la base des prix catalogue.



A Francfort, adidas (+0,99%) figure parmi les principales progressions du DAX 40. L'équipementier sportif bénéficie d'une note favorable de RBC, qui estime que sa valorisation actuelle ne reflète pas pleinement ses perspectives de croissance. La banque canadienne considère ainsi que le titre présente un potentiel de revalorisation significatif au regard de l'amélioration attendue de ses fondamentaux.



Sur le marché des changes, l'euro avance de 0,16% à 1,1554 dollar.