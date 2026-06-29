L'Europe boursière sous le signe de la prudence

Les marchés actions européens ont ouvert cette nouvelle semaine en ordre dispersé, les investisseurs partageant leur attention entre les derniers développements géopolitiques au Moyen-Orient, le forum annuel des banquiers centraux de la BCE à Sintra (Portugal) et plusieurs annonces d'entreprises. Peu avant 10h30, le CAC 40 reculait de 0,21% à 8 367 points tandis que l'Euro Stoxx 50 avançait de 0,15%.

Après plusieurs jours d'escalade militaire, les Etats-Unis et l'Iran ont convenu de suspendre temporairement leurs attaques afin de permettre la poursuite des discussions techniques sur le protocole d'accord de paix signé le 17 juin. Selon un responsable américain cité par l'AFP, les deux parties entendent maintenir le dialogue et garantir la libre circulation des navires dans le détroit d'Ormuz.



Le cours du baril de Brent cédait 0,64% à 72,45 dollars.



Les investisseurs suivront également de près le forum annuel de la BCE, qui s'ouvre lundi soir à Sintra (Portugal). Les interventions des principaux banquiers centraux, notamment celle du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, seront particulièrement scrutées afin d'obtenir des indications sur les perspectives des taux d'intérêt et de l'économie mondiale.



Soitec brille, Prosus aussi



L'indice vedette de la place parisienne est dominé par STMicroelectronics (+3,79%) et Publicis (+1,32%) tandis que Bouygues (-1,97%) et Vinci (-1,81%) ferment la marche.



Dans l'actualité des sociétés, Soitec (+5,99%), en tête de l'indice SBF 120, a annoncé un partenariat stratégique avec la fonderie chinoise ZenSemi afin d'industrialiser une nouvelle génération de substrats destinés aux puces de puissance. Cette technologie vise notamment les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle, les véhicules électriques, la robotique et les applications industrielles.



Dans le secteur de la défense, Exosens (+2,60%) a signé un contrat de long terme avec le groupe lituanien Brolis pour fournir plus de 17 000 tubes intensificateurs de lumière destinés aux forces armées tchèques jusqu'en 2032. Le montant du contrat n'a pas été communiqué.



Ipsen (+1,60%) a annoncé l'acquisition de la biotech américaine Kartos Therapeutics pour un montant initial de 450 millions de dollars (395 millions d'euros). Cette opération permet au laboratoire français de renforcer son portefeuille en hémato-oncologie avec le navtemadlin, un candidat-médicament actuellement en phase III de développement contre la myélofibrose.



Ailleurs en Europe, Prosus (+3,08%) caracole en tête de l'Euro Stoxx 50 dans le sillage de sa publication annuelle.



Côté statistiques, la séance s'annonce particulièrement calme, les intervenants surveilleront la confiance des consommateurs en zone euro (11h) ainsi que l'indice manufacturier de la Fed de Dallas, à 16h30.



Sur le marché des changes, l'euro progresse de 0,15% à 1,1401 dollar.