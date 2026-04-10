Au troisième jour d'un cessez-le-feu fragile entre les Etats-Unis et l'Iran, les affrontements se poursuivent au Liban, entre frappes israéliennes et attaques du Hezbollah contre le nord de l'Etat hébreu. Des discussions entre Beyrouth et Tel-Aviv sont attendues la semaine prochaine à Washington.

Dans ce contexte toujours tendu, les Etats-Unis et l'Iran doivent ouvrir ce week-end à Islamabad, au Pakistan, un nouveau cycle de pourparlers.

Malgré le cessez-le-feu, le détroit d'Ormuz reste fortement perturbé. Le Brent progresse de 0,36% à 96,70 USD et le WTI de 0,22% à 98,80 USD.

Sur le front des valeurs, Sodexo (-10,74%) signe la plus forte baisse du SBF 120 après ses résultats semestriels et l'abaissement de ses perspectives.

A l'inverse, Robertet (+7%) se distingue après un exercice 2025 solide, avec une marge d'Ebitda déjà en ligne avec ses objectifs à horizon 2030.

Soitec (+16,65%) bondit à la Bourse de Paris dans le sillage des performances du taïwanais TSMC, tandis que STMicroelectronics (+2,77%) est leader du CAC 40.

En Europe, Brunello Cucinelli (+5,65%) a publié des revenus trimestriels supérieurs aux attentes, soutenant le secteur du luxe.

Côté statistiques, l'indice des prix à la consommation en Allemagne a progressé de 1,1% en mars sur un mois, en ligne avec les attentes, après 0,2% en février. Sur un an, l'inflation ressort à 2,7%, également conforme au consensus, après 1,9% le mois précédent.

Les investisseurs attendent désormais les chiffres de l'inflation américaine.

Sur le marché des changes, l'euro avance de 0,15% face au dollar, à 1,1708 USD.