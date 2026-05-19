L'Europe boursière temporise avec le rendez-vous de Nvidia

Les marchés européens ont terminé la séance en légère hausse mercredi, soutenus par les espoirs d'une désescalade au Moyen-Orient. Les mouvements sont limités sur le CAC 40 (-0,07%) et le Footsie (+0,07%). De son côté, l'Euro Stoxx 50 progresse de 0,16%.

Sur le front géopolitique, Donald Trump a affirmé avoir été "à une heure" de donner l'ordre de frapper l'Iran avant d'y renoncer à la demande de dirigeants du Golfe, afin de laisser une chance aux négociations. Il a toutefois averti que de nouvelles frappes restaient possibles si aucun accord n'était trouvé pour empêcher Téhéran d'accéder à l'arme nucléaire. L'Iran a immédiatement mis en garde contre toute nouvelle attaque américaine, tandis que le Qatar a appelé à donner "plus de temps" à la diplomatie afin de préserver le fragile cessez-le-feu et d'éviter une nouvelle escalade dans la région.



Dans ce contexte, le Brent progressait de 0,64% à 110,34 dollars.



Les investisseurs restent également préoccupés par la remontée des taux obligataires américains. Le rendement des emprunts d'Etat à 30 ans a atteint 5,18%, un plus haut depuis 2007, tandis que le taux à 10 ans s'est tendu à 4,663%, son niveau le plus élevé depuis janvier 2025. Côté statistiques, les promesses de ventes de logements outre-Atlantique ont progressé de 1,4% en avril, contre une hausse de 1% anticipée par le consensus.



Les valeurs en mouvement



À Paris, le CAC 40 a été soutenu par Capgemini (+4,36%), Thales (+2,96%) et Dassault Systèmes (+2,81%), tandis que Saint-Gobain (-2,33%), Legrand (-2,25%) et Schneider Electric (-1,97%) ont terminé en repli.



Vallourec (-7,94%) a accusé le deuxième plus fort repli du SBF 120 après l'annonce par ArcelorMittal de la cession de 10% du capital du groupe à un prix décoté par rapport au cours de clôture de la veille.



Ailleurs en Europe, Currys a grimpé de 14% Londres. Le distributeur britannique d'électronique et de télécommunications a été porté par des perspectives annuelles revues à la hausse.



A Francfort, Rheinmetall (+2,53%) a progressé après des informations de Reuters indiquant que l'armée allemande prévoit de commander 2 030 camions militaires pour un montant supérieur à un milliard d'euros.



A Wall Street, la tendance restait plus hésitante en fin de séance européenne. Vers 17h45, le Nasdaq reculait de 1,03%, pénalisé par des prises de bénéfices dans les valeurs technologiques et les semi-conducteurs. Tous les regards se tournent vers Nvidia, dont les résultats trimestriels, attendus mercredi après la clôture de Wall Street, seront particulièrement scrutés par les investisseurs.



Le groupe américain, devenu la première capitalisation mondiale, devrait publier des performances encore très solides grâce à l'essor de l'intelligence artificielle. Les marchés s'interrogent toutefois sur sa capacité à conserver sa position dominante face aux géants technologiques qui développent désormais leurs propres puces destinées à faire fonctionner les systèmes d'IA en temps réel.



Sur le marché des changes, l'euro cédait 0,50% face au dollar, à 1,1596 dollar