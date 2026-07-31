L'Europe boursière vue en hausse pour boucler un mois de juillet animé

Les marchés actions européens devraient ouvrir en hausse vendredi, dans le sillage du net rebond de Wall Street, porté par les solides résultats de Microsoft. Les contrats à terme laissent entrevoir une progression de 0,36% pour le CAC 40, de 0,47% pour le DAX à Francfort et de 0,35% pour le FTSE 100 à Londres.

À New York, la séance de jeudi s'est soldée par une forte progression des indices américains. Les résultats du géant des logiciels Microsoft ont ravivé l'appétit des investisseurs pour les valeurs technologiques, permettant au Dow Jones de gagner 1,19%, au S&P 500 de progresser de 1,66% et au Nasdaq de bondir de 2,78%.



Les investisseurs aborderont cette dernière séance du mois avec une attention particulière portée aux publications d'entreprises ainsi qu'aux chiffres préliminaires de l'inflation en France et dans la zone euro, qui pourraient affiner les anticipations sur la trajectoire des taux de la Banque centrale européenne.



Plusieurs publications majeures au menu



Engie a annoncé relever son objectif de résultat net pour 2026 après avoir publié un bénéfice opérationnel semestriel conforme aux attentes des analystes.



Forvia a confirmé ses objectifs pour 2026, soutenu par une amélioration de sa rentabilité et de sa génération de trésorerie au premier semestre.



AXA a fait état d'un résultat opérationnel (ROPA) supérieur aux attentes et a confirmé ses perspectives pour 2026.



Crédit Agricole a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes du marché.



Malgré un recul de ses résultats au premier semestre, Saint-Gobain a maintenu son objectif de marge opérationnelle pour 2026.



Enfin, VusionGroup (ex-SES-imagotag) a confirmé ses objectifs de chiffre d'affaires et de marge pour 2026, après une nette progression de ses revenus au premier semestre.



Après les décisions de la Fed mercredi et de la Banque d'Angleterre hier, la Banque du Japon a, comme attendu, laissé ses taux directeurs inchangés vendredi. L'institution a néanmoins réaffirmé sa détermination à poursuivre progressivement le resserrement de sa politique monétaire afin de contenir les pressions inflationnistes.



Incertitudes dans le golfe Persique



Le contexte géopolitique reste marqué par de nombreuses incertitudes. Donald Trump a annoncé qu'un accord portant sur le désarmement du Hamas à Gaza était en préparation.



Parallèlement, l'Iran affirme avoir lancé des drones contre des objectifs militaires américains au Koweït. Les Gardiens de la Révolution ont également revendiqué une frappe contre une base américaine à Bahreïn ainsi que la destruction de trois avions F-35 sur une base américaine en Jordanie, une affirmation démentie par l'armée américaine.



De son côté, la diplomatie pakistanaise affirme poursuivre ses efforts pour préserver le protocole d'accord d'Islamabad signé à la mi-juin, censé ouvrir la voie à des négociations de paix.



Enfin, Donald Trump s'est déclaré optimiste quant à la conclusion d'un accord de coopération nucléaire civile avec l'Arabie saoudite et a estimé qu'une normalisation des relations entre Riyad et Israël demeurait envisageable.



Sur le marché des changes, l'euro cède 0,05% à 1,1517 dollar.