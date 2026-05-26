L'Europe déchante face à la situation au Moyen-Orient

Au lendemain d'un beau rebond (+1,76% pour le CAC 40, sa plus forte hausse depuis le 6 mai), la plupart des grands indices européens a concédé des pertes. Le principal indice parisien a cédé 1,03%, à 8 173,11 points, le DAX 40 a reculé de 0,72%, tandis que la Bourse de Londres, qui était fermée hier, a fait cavalier seul et s'est adjugée 0,31%. La hausse observée en Angleterre est essentiellement un rattrapage lié à sa fermeture la veille pour un jour férié.

Si la veille, l'heure était à l'optimisme concernant le conflit au Moyen-Orient, aujourd'hui, les investisseurs ont revu leurs prétentions à la baisse. L'espoir de voir un accord de paix aboutir prochainement a pris un peu de plomb dans l'aile.



Lundi, une relative accalmie avait été observée, avec notamment un nombre de passage plus élevé de bateaux dans le détroit d'Ormuz que lors des dernières semaines, mais aussi des déclarations sur l'avancée des négociations entre les Etats-Unis et l'Iran.



Ces espoirs ont été refroidis par une reprise limitée des hostilités. Le commandement américain pour le Moyen-Orient a annoncé avoir frappé des sites de lancement de missiles, tandis que les Gardiens de la Révolution ont indiqué avoir abattu un drone américain. Téhéran a accusé Washington d'avoir violé le cessez-le-feu ces dernières 48 heures.



En toute logique, face à ces nouvelles, les cours de l'or noir repartent à la hausse. A New York, le WTI gagne 3,82%, à 94,26 dollars, à Londres, le Brent de la mer du Nord progresse de 4,11%, à 100,29 dollars.



Sur le marché des devises, l'euro cède un peu de terrain face au billet vert (-0,13%) et se négocie contre 1,1620 dollar.



Au niveau de la macro-économie, une seule statistique d'importance a été publiée aujourd'hui : il s'agissait de l'indice de confiance des consommateurs calculé par le Conference Board. Au mois de mai, il s'est installé à 93,1 points, contre 93,8 en avril (chiffre révisé à la hausse de 92,8 points), alors que les analystes tablaient sur un repli plus important à 91,9 points.



Dans l'actualité des valeurs



Le titre Ferrari s'est distingué à la baisse (-8,37%), signant la plus forte baisse du FTSE MIB, le principal indice milanais, et de l'Euro Stoxx 50. La marque au cheval cabré a dévoilé, hier soir, le design extérieur de la Luce, son premier modèle électrique. Dans une note, Oddo BHF révèle que les premières réactions sur le design sont "globalement (et fortement) négatives".



STMicroelectronics a été particulièrement entouré et a fini sur un gain de 3,14%, largement en tête de l'indice CAC 40. Les analystes d'Oddo BHF ont réitéré leur recommandation à surperformance sur le spécialiste franco-italien des semi-conducteurs, avec un objectif de cours relevé de 58 à 70 euros. Depuis le début de l'année, le titre a flambé de près de 170%.



Au Royaume-Uni, Kingfisher a progressé de 1,42%, le distributeur britannique d'articles de bricolage progresse après une publication rassurante. Les ventes totales sont ressorties stables à 3,30 milliards de livres sterling, contre 3,31 milliards un an plus tôt. Le groupe a maintenu sa prévision de bénéfice net ajusté avant impôts pour l'exercice 2027, attendu entre 565 et 625 millions de livres.



Carmila a profité d'un relèvement de recommandation de Jefferies pour s'adjuger 2,50%. La banque d'investissement américaine est passée de neutre à acheter sur l'action de la foncière, avec un objectif de cours relevé de 18,5 à 20 euros.



Norsk Hydro (+4,33%), le producteur norvégien d'aluminium et d'énergie a bénéficié d'un ajustement positif de Citigroup. La banque a relevé son objectif de cours de 110 à 120 couronnes norvégiennes, tout en maintenant sa recommandation à neutre.



A l'inverse, Wacker Chemie a été délaissé et a perdu plus de 2%. L'action a été pénalisée par la dégradation d'UBS d'acheter à neutre, même si l'objectif de cours a été relevé de 84 à 104 euros.