L'Europe en mode pause malgré les bonnes surprises ASML et Richemont

Les Bourses européennes devraient débuter sans grand changement mercredi matin, le reflux de l'inflation aux Etats-Unis et le bon démarrage de la saison des résultats ne suffisant pas encore à tout à fait relancer l'appétit pour le risque. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre quelques fractions, avec un repli attendu à moins de 0,1%, l'Euro STOXX est quasiment inchangé en préouverture, mais le DAX de Francfort pourrait accuser un recul plus prononcé de l'ordre de 0,4%.

Les marchés d'actions européens avaient terminé sur une note globalement positive hier, portés par l'annonce d'une décrue bien plus marquée que prévu de l'inflation américaine en juin, un développement qui tombe à pic pour la Fed, alors que certains membres de l'institution avaient prévenu qu'un durcissement monétaire pourrait être envisagé à court terme en cas d'inflation supérieure aux attentes.



Les investisseurs semblent également disposés à prendre davantage de risques alors que les craintes géopolitiques tendent, en parallèle, à se dissiper.



Donald Trump a annoncé hier soir la mise en place d'un péage maritime sur le détroit d'Ormuz, sous la forme de l'instauration d'une taxe de 20% pour les bateaux souhaitant traverser le détroit, où le trafic de navires est désormais quasiment à l'arrêt.



Une bonne entame pour la saison des résultats



Outre les questions monétaires et diplomatiques, la cote européenne a été soutenue par les solides résultats des groupes bancaires américains, Goldman Sachs et JPMorgan en tête, qui ont profité de la récente volatilité des marchés financiers pour engranger des bénéfices records dans leurs activités de trading.



L'Europe devrait pouvoir compter sur la publication robuste d'ASML pour continuer sur sa lancée haussière : le poids lourd néerlandais des équipements pour l'industrie des semi-conducteurs a relevé ce matin son objectif de chiffre d'affaires annuel après avoir fait mieux que prévu sur son 2ème trimestre.



Le groupe de luxe Richemont a également dépassé les attentes sur le trimestre écoulé, ce qui devrait bénéficier à l'ensemble de son secteur, en difficulté depuis le début de l'année.



Outre-Atlantique, les comptes du géant de la gestion d'actifs BlackRock, de la banque d'affaires new-yorkaise Morgan Stanley et du laboratoire pharmaceutique Johnson & Johnson sont attendus à l'heure du déjeuner.



Mais la tendance favorable va devoir se confirmer



A Wall Street, où le S&P 500 et le Nasdaq 100 avaient fini sur des gains de respectivement 0,4% et 1,1% hier, les futures sur indices signalent encore une ouverture dans le vert ce mercredi.



"Le S&P 500 pourrait bien inscrire de nouveaux plus hauts prochainement, mais son mouvement de hausse va beaucoup dépendre de la croissance des bénéfices des entreprises, davantage que des questions entourant la trajectoire de la politique monétaire", prévient Linh Tran, analyste chez XS.com.



La Bourse de Tokyo gagnait un peu plus de 1% à l'approche de la clôture mais l'indice CSI 300 des Bourses de Shanghai et Shenzhen, qui regroupe les 300 principales capitalisations boursières chinoises, avançait plus modestement de 0,3%, freiné par l'annonce d'une croissance décevante de 4,7% du produit intérieur brut (PIB) de la Chine en glissement annuel au premier semestre.



Quelques arbitrages avant de nouvelles données sur l'inflation



Sur le compartiment obligataire, le mouvement vendeur des dernières semaines s'interrompt du fait de la réévaluation des perspectives de hausse des taux suite aux derniers chiffres de l'inflation, le rendement à dix ans américain, véritable référence pour le marché américain, se tassant à 4,5850%



Le pétrole, lui, reste orienté à la hausse en attendant la parution, dans l'après-midi, des stocks hebdomadaires de brut aux Etats-Unis. Le Brent reprend 0,9% pour évoluer à 85,50 dollars le baril, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,7% à près de 79,9 dollars.



La journée sera également marquée par la publication, dans le courant de la matinée, des chiffres de la production industrielle dans la zone euro puis, en début d'après-midi, de l'indice des prix producteurs (PPI) en juin aux Etats-Unis, qui permettra aux investisseurs d'affiner leurs projections en matière d'inflation.