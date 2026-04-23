L'Europe en ordre dispersé, les entreprises sur le devant de la scène

A la mi-séance, les bourses européennes connaissent des fortunes diverses. En l'absence d'évolution majeure autour du conflit au Moyen-Orient, les investisseurs se concentrent sur l'avalanche de publications d'entreprises tombée en Europe.

Le CAC 40 est proche de l'équilibre à +0,08%, à 8 163 points, de même que le SMI 20 à Zurich qui fait mieux avec une hausse de 0,87%. A l'inverse, Londres recule de 0,85%, et le DAX 40 à Francfort cède 0,61%.



La micro-économie au centre de l'attention



A Paris, la tendance est soutenue par les fortes hausses enregistrées par L'Oréal (+8,12%) et STMicroelectronics (+7,25%). Le géant des cosmétiques a dépassé les attentes des analystes avec un chiffre d'affaires de 12,15 milliards d'euros au premier trimestre en hausse de 7,6% en organique, là où le consensus tablait sur des ventes d'environ 11,7 milliards d'euros.



De son côté, STMicroelectronics a dévoilé de bons résultats sur les trois premiers mois de l'année et a rassuré les investisseurs sur sa performance à venir lors du deuxième trimestre 2026.



Une déception toutefois au sein du CAC 40, EssilorLuxottica trébuche de 4,44%, malgré une croissance trimestrielle de 10,8% de ses revenus à changes constants, ou de 4,1% à change courants.



A Zurich, le SMI 20 profite de l'envolée de 6,19% de Nestlé qui a surpris avec une croissance organique de 3,5% au premier trimestre, alors que les analystes d'UBS tablaient par exemple sur seulement 2,7%.



La géopolitique toujours pas loin



A Washington, israéliens et libanais doivent se rencontrer aujourd'hui pour une nouvelle session de pourparlers. En ce qui concerne l'Iran et les Etats-Unis, selon la Maison-Blanche, citée par franceinfo, Donald Trump "n'a pas fixé de date limite pour recevoir une proposition de l'Iran" dans les négociations. De son côté, selon l'agence de presse iranienne Tasnim, un haut responsable du Parlement a déclaré que Téhéran avait reçu ses premiers revenus issus des droits de passage imposés dans le détroit d'Ormuz.



L'absence de progrès dans les négociations entre Américains et Iraniens restent toutefois problématique pour les investisseurs avec la poursuite de la hausse des cours de l'or noir.



A New York, le WTI avance de 1,89%, à 94,42 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord gagne 1,85%, à 103,34 dollars.



Sur le marché des devises, l'euro est quasi-stable face au billet vert (-0,08%) et s'échange contre 1,1696 dollar.



Beaucoup d'indicateurs à suivre aujourd'hui



En France, les données préliminaires de S&P Global rapportent que l'indice PMI Composite du mois d'avril s'est installé à 47,6 points, alors qu'un repli de 48,8 à 48,6 points était attendu.



En Allemagne, l'indice PMI composite calculé par S&P Global auprès des directeurs d'achat, qui rassemble les secteurs manufacturier et des services, a reculé à 48,3 ce mois-ci, son plus bas niveau en 16 mois, après 51,9 en mars. Le consensus le donnait à 51,1.



Enfin, dans la zone euro, l'activité dans le secteur privé est passée en phase de contraction (sous les 50 points) en s'installant à 48,6 points, contre une baisse de 50,7 à 50,2 points prévue, indiquent les données préliminaires de S&P Global.



Cet après-midi, aux Etats-Unis, sont attendus les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage (14h30), l'indice de la Fed de Chicago de mars (14h30), puis les indices PMI des services et manufacturier (15h45).