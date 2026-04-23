Le découplage a l'air de s'amplifier entre des marchés américains euphoriques et des places européennes qui font du surplace. Il y a comme un air de déjà-vu. Pas sûr que l'avalanche de résultats trimestriels d'entreprises qui a démarré hier soir y change quoi que ce soit : les investisseurs sont obnubilés par la peur de rater la révolution IA, qui fait de Wall Street un passage obligé.

La séance de mercredi a été à l’image de la séquence actuelle. Les actions européennes ont terminé en baisse. Un repli limité à 0,4% pour le Stoxx 600, mais de près de 1% pour le CAC 40, plombé par les résultats d’Eurofins et de Bureau Veritas, la poursuite du déclassement du luxe et la méforme de l'aéronautique. Et Wall Street a achevé la séance en nette hausse : +0,9% pour le S&P 500 et +1,5% pour le Nasdaq, qui ont tous deux inscrit de nouveaux records. On avait vu les choses venir et c'est désormais la réalité : le S&P 500 fait mieux que le Stoxx 600 depuis le début de l’année. L’indice large américain gagne 4,3% en 2026, quand son équivalent européen progresse de 3,7%.

Pourtant, l’Europe avait démarré 2026 sur les chapeaux de roue, à la faveur d’une rotation sectorielle hors du thème de l’IA. Fin février, le Stoxx 600 progressait de 7% quand le S&P 500 était tout juste à l’équilibre. La guerre en Iran a fait plonger l’ensemble des indices et l’Europe, davantage touchée par les conséquences du conflit, a été encore plus pénalisée. En avril, le cessez-le-feu entre l’Iran et les Etats-Unis s’est traduit sur les marchés par un retour de l’appétit pour le risque. Ce contexte a bénéficié en premier lieu à la tech américaine, ce qui a permis à Wall Street de reprendre le leadership.

On a l’impression d’avoir déjà vu le film plusieurs fois. Ce n’est en effet pas la première année au cours de laquelle les actions européennes font la course en tête au premier trimestre, avant que Wall Street ne reprenne inexorablement la main. En 2025, la perspective d’une relance budgétaire en Allemagne et de hausses des budgets militaires avait bénéficié au Vieux Continent sur les trois premiers mois. A tel point que l’écart de performance était historique sur le premier trimestre. Puis, début avril, Donald Trump avait imposé ses fameux droits de douane réciproques, entraînant une chute de l’ensemble des places boursières. Mais dans la phase de reprise, Wall Street avait surperformé, porté par l’IA, pour reprendre les devants à partir de l’été.

Les actions européennes, c’est un peu comme l’abonnement à la salle de sport. C’est la bonne résolution du début d’année et quand les beaux jours reviennent, on n'y met plus les pieds et on va glander à la plage. Pour être tout à fait équitable, il faut quand même rappeler que le Stoxx 600 a finalement battu le S&P 500 au finish en 2025. Mais ce dernier a fini largement devant en 2021 et 2023. Deux années où l’Europe était en tête à la fin du premier trimestre.

Au-delà des statistiques, tout cela montre, une fois de plus, la force d’attraction des actions américaines. Même si les valorisations sont plus élevées qu’ailleurs. Même si le président américain semble changer d’avis comme de chemise et surtout prend d’énormes paris en embarquant avec lui l’économie mondiale. A la fin de la journée, les Etats-Unis restent l’économie (occidentale) la plus dynamique, le pays de l’innovation, le marché actions qui concentre les entreprises leaders.

Tactiquement, les investisseurs ont donc souvent envie d’aller vers les actions européennes. Parce que c’est moins cher, parce qu’on parie sur un rebond de la croissance… Mais les fondamentaux (la croissance des bénéfices en premier lieu) les ramènent toujours vers les actions américaines. Sur les marchés, on date l’Europe mais on ne se marie pas avec.

La séance sera marquée par la publication des indicateurs d'activité PMI avancés d'avril pour les grandes économies. En Australie et au Japon, les PMI manufacturiers ont dépassé les attentes. J'ai envie d'insister sur le fait que le baril de Brent a repassé allègrement la barre des 100 USD, mais Wall Street a l'air de s'en foutre comme de son premier coupon. La situation n'est pas réglée au Moyen-Orient, mais les centaines de milliards de l'IA sont trop tentants. Côté entreprises, la liste des résultats du jour est interminable, comme vous le constaterez dans la seconde partie. Hier soir, Tesla a annoncé des chiffres plutôt résistants, mais a prévenu d'une accélération des dépenses d'investissement. L'Oréal a séduit tandis qu'EssilorLuxottica et IBM ont déçu.

En Asie-Pacifique, les marchés ont du mal à embrasser l'euphorie de Wall Street. Le Japon perd -0,9%, l'Inde -1%, Hong Kong lâche -1,1% et l'Australie -0,8%. La Corée du Sud parvient à conserver 0,3% de gains, mais après avoir pris plus de 2% en début de séance. L'indice MSCI AC Asia Pacifique recule de 0,6%.

Les variations indicielles sont dictées par les publications ce matin en Europe : les bons chiffres des entreprises françaises hissent le CAC 40 en hausse de 0,4% à 8 186 points à l'ouverture. Le SMI est dans la même situation avec Nestlé, ce qui lui permet de prendre 0,4% à 13 125 points. Le Bel 20 n'a pas cette chance et recule de 0,7% à 5 346 points.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

02h30 : Indices PMI flash (Japon)

08h45 : Confiance des entreprises (France)

09h15 : Indices PMI flash (France)

09h30 : Indices PMI flash (Allemagne)

10h00 : Indices PMI flash (Zone euro)

10h30 : Indices PMI flash (Royaume-Uni)

14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (Etats-Unis)

14h30 : Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago (Etats-Unis)

15h45 : Indices PMI flash (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Abb : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 67 à 71 CHF. Evercore ISI maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 65 à 80 CHF. JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 65 à 70 CHF.

ASM International : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 840 à 1000 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 895 EUR à 835 EUR. HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 891 à 1015 EUR. Jefferies maintient sa recommandation de sousperformance et relève l'objectif de cours de 600 à 670 EUR.

Bureau Veritas : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'accumuler et relève l'objectif de cours de 31,20 à 32,20 EUR. Citi reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 32,60 à 26,95 EUR.

Carrefour : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 17,20 EUR à 18 EUR.

Croda International : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 3000 à 3500 GBX.

Essilorluxottica : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 285 EUR à 280 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 325 EUR à 300 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 365 à 315 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 315 EUR à 312 EUR.

Givaudan : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 3500 à 3300 CHF.

Hermès International : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 1910 à 1821 EUR.

ID Logistics Group : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 495 à 470 EUR.

KBC Groupe : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 116 EUR à 120 EUR.

Lufthansa : Goodbody passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 7,15 EUR à 6,80 EUR.

Lumo : JP Morgan passe de souspondérer à conserver avec un objectif de cours de 9,50 EUR.

Nokian Renkaat : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 10 à 11 EUR.

Robertet : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 980 à 950 EUR.

Subsea 7 : SEB Bank passe d'acheter à vendre avec un objectif de cours relevé de 294 à 300 NOK.

Symrise : Jefferies passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 69 à 70 EUR.

Temenos Group : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 89 à 93 CHF. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 83 à 90 CHF.

UBS Group : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 30 à 32 CHF.

Vinci : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 196 à 188 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

SK Hynix estime que la demande de puces HBM pour les trois prochaines années excède largement les capacités de production du groupe.

Softbank sollicite un prêt sur marge de 10 milliards de dollars garanti par ses actions OpenAI, selon Bloomberg.

Honda s'apprête à se retirer du marché sud-coréen, selon Yonhap.

Alibaba et Tencent envisagent d'investir dans DeepSeek.

Les principales publications du jour : SK Hynix, Hyundai Motor, Infosys…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.