La séance de mercredi a été à l’image de la séquence actuelle. Les actions européennes ont terminé en baisse. Un repli limité à 0,4% pour le Stoxx 600, mais de près de 1% pour le CAC 40, plombé par les résultats d’Eurofins et de Bureau Veritas, la poursuite du déclassement du luxe et la méforme de l'aéronautique. Et Wall Street a achevé la séance en nette hausse : +0,9% pour le S&P 500 et +1,5% pour le Nasdaq, qui ont tous deux inscrit de nouveaux records. On avait vu les choses venir et c'est désormais la réalité : le S&P 500 fait mieux que le Stoxx 600 depuis le début de l’année. L’indice large américain gagne 4,3% en 2026, quand son équivalent européen progresse de 3,7%.
Pourtant, l’Europe avait démarré 2026 sur les chapeaux de roue, à la faveur d’une rotation sectorielle hors du thème de l’IA. Fin février, le Stoxx 600 progressait de 7% quand le S&P 500 était tout juste à l’équilibre. La guerre en Iran a fait plonger l’ensemble des indices et l’Europe, davantage touchée par les conséquences du conflit, a été encore plus pénalisée. En avril, le cessez-le-feu entre l’Iran et les Etats-Unis s’est traduit sur les marchés par un retour de l’appétit pour le risque. Ce contexte a bénéficié en premier lieu à la tech américaine, ce qui a permis à Wall Street de reprendre le leadership.
On a l’impression d’avoir déjà vu le film plusieurs fois. Ce n’est en effet pas la première année au cours de laquelle les actions européennes font la course en tête au premier trimestre, avant que Wall Street ne reprenne inexorablement la main. En 2025, la perspective d’une relance budgétaire en Allemagne et de hausses des budgets militaires avait bénéficié au Vieux Continent sur les trois premiers mois. A tel point que l’écart de performance était historique sur le premier trimestre. Puis, début avril, Donald Trump avait imposé ses fameux droits de douane réciproques, entraînant une chute de l’ensemble des places boursières. Mais dans la phase de reprise, Wall Street avait surperformé, porté par l’IA, pour reprendre les devants à partir de l’été.
Les actions européennes, c’est un peu comme l’abonnement à la salle de sport. C’est la bonne résolution du début d’année et quand les beaux jours reviennent, on n'y met plus les pieds et on va glander à la plage. Pour être tout à fait équitable, il faut quand même rappeler que le Stoxx 600 a finalement battu le S&P 500 au finish en 2025. Mais ce dernier a fini largement devant en 2021 et 2023. Deux années où l’Europe était en tête à la fin du premier trimestre.
Au-delà des statistiques, tout cela montre, une fois de plus, la force d’attraction des actions américaines. Même si les valorisations sont plus élevées qu’ailleurs. Même si le président américain semble changer d’avis comme de chemise et surtout prend d’énormes paris en embarquant avec lui l’économie mondiale. A la fin de la journée, les Etats-Unis restent l’économie (occidentale) la plus dynamique, le pays de l’innovation, le marché actions qui concentre les entreprises leaders.
Tactiquement, les investisseurs ont donc souvent envie d’aller vers les actions européennes. Parce que c’est moins cher, parce qu’on parie sur un rebond de la croissance… Mais les fondamentaux (la croissance des bénéfices en premier lieu) les ramènent toujours vers les actions américaines. Sur les marchés, on date l’Europe mais on ne se marie pas avec.
La séance sera marquée par la publication des indicateurs d'activité PMI avancés d'avril pour les grandes économies. En Australie et au Japon, les PMI manufacturiers ont dépassé les attentes. J'ai envie d'insister sur le fait que le baril de Brent a repassé allègrement la barre des 100 USD, mais Wall Street a l'air de s'en foutre comme de son premier coupon. La situation n'est pas réglée au Moyen-Orient, mais les centaines de milliards de l'IA sont trop tentants. Côté entreprises, la liste des résultats du jour est interminable, comme vous le constaterez dans la seconde partie. Hier soir, Tesla a annoncé des chiffres plutôt résistants, mais a prévenu d'une accélération des dépenses d'investissement. L'Oréal a séduit tandis qu'EssilorLuxottica et IBM ont déçu.
En Asie-Pacifique, les marchés ont du mal à embrasser l'euphorie de Wall Street. Le Japon perd -0,9%, l'Inde -1%, Hong Kong lâche -1,1% et l'Australie -0,8%. La Corée du Sud parvient à conserver 0,3% de gains, mais après avoir pris plus de 2% en début de séance. L'indice MSCI AC Asia Pacifique recule de 0,6%.
Les variations indicielles sont dictées par les publications ce matin en Europe : les bons chiffres des entreprises françaises hissent le CAC 40 en hausse de 0,4% à 8 186 points à l'ouverture. Le SMI est dans la même situation avec Nestlé, ce qui lui permet de prendre 0,4% à 13 125 points. Le Bel 20 n'a pas cette chance et recule de 0,7% à 5 346 points.
Les temps forts économiques du jour
L'agenda macro :
- 02h30 : Indices PMI flash (Japon)
- 08h45 : Confiance des entreprises (France)
- 09h15 : Indices PMI flash (France)
- 09h30 : Indices PMI flash (Allemagne)
- 10h00 : Indices PMI flash (Zone euro)
- 10h30 : Indices PMI flash (Royaume-Uni)
- 14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (Etats-Unis)
- 14h30 : Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago (Etats-Unis)
- 15h45 : Indices PMI flash (Etats-Unis)
- Le reste de l'agenda ici.
Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :
- Euro : 1,1696
- Once d'or : 4 701 USD
- Once d'argent : 76,09 USD
- Brent : 103,35 USD
- Spread Bund / OAT : 62 points (+0,87%)
- VIX : 18,9 (-0,6%)
- 10 ans US : 4,32%
- Bitcoin : 77 912 USD
Les principaux changements de recommandations
- Abb : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 67 à 71 CHF. Evercore ISI maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 65 à 80 CHF. JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 65 à 70 CHF.
- ASM International : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 840 à 1000 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 895 EUR à 835 EUR. HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 891 à 1015 EUR. Jefferies maintient sa recommandation de sousperformance et relève l'objectif de cours de 600 à 670 EUR.
- Bureau Veritas : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'accumuler et relève l'objectif de cours de 31,20 à 32,20 EUR. Citi reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 32,60 à 26,95 EUR.
- Carrefour : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 17,20 EUR à 18 EUR.
- Croda International : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 3000 à 3500 GBX.
- Essilorluxottica : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 285 EUR à 280 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 325 EUR à 300 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 365 à 315 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 315 EUR à 312 EUR.
- Givaudan : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 3500 à 3300 CHF.
- Hermès International : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 1910 à 1821 EUR.
- ID Logistics Group : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 495 à 470 EUR.
- KBC Groupe : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 116 EUR à 120 EUR.
- Lufthansa : Goodbody passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 7,15 EUR à 6,80 EUR.
- Lumo : JP Morgan passe de souspondérer à conserver avec un objectif de cours de 9,50 EUR.
- Nokian Renkaat : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 10 à 11 EUR.
- Robertet : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 980 à 950 EUR.
- Subsea 7 : SEB Bank passe d'acheter à vendre avec un objectif de cours relevé de 294 à 300 NOK.
- Symrise : Jefferies passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 69 à 70 EUR.
- Temenos Group : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 89 à 93 CHF. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 83 à 90 CHF.
- UBS Group : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 30 à 32 CHF.
- Vinci : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 196 à 188 EUR.
En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Essilorluxottica annonce un chiffre d'affaires en hausse de +10,8% au premier trimestre.
- L'Oréal fait mieux que prévu au premier trimestre.
- Safran confirme ses prévisions 2026.
- Sanofi anticipe un taux de croissance annuel dans le haut de la fourchette à un chiffre sur une base comparable et une croissance légèrement supérieure de son BNPA.
- Carrefour confirme ses objectifs annuels.
- Orange confirme les autres objectifs financiers pour 2026.
- Dassault Systèmes confirme ses prévisions 2026 à l'issue d'un T1 en légère croissance.
- STMicroelectronics attend une croissance solide au T2 et se projette en fournisseur de l'IA.
- Renault confirme ses prévisions de marge et de FCF dans un "environnement difficile".
- Gecina affiche une croissance organique de 2,3% au T1.
- Edenred affiche des revenus en légère hausse au T1 et confirme ses objectifs.
- Sartorius Stedim Biotech confirme ses prévisions annuelles après le T1.
- Ipsen confirme ses objectifs 2026 après une forte croissance au T1.
- GTT dégage 193 MEUR de revenus au T1.
- ID Logistics croît de 17,2% au T1.
- Air Liquide va investir 350 millions de dollars en Louisiane.
- Le Dupixent de Sanofi et Regeneron, a été approuvé aux Etats-Unis comme étant le premier médicament biologique pour les jeunes enfants atteints d’urticaire chronique spontanée non contrôlée.
- Vinci Energies signe un contrat de 192 MEUR en Guinée.
- Les intérêts vendeurs ont dépassé le cap des 5% sur Sodexo, selon les données Zonebourse.
- Mersen : signe un contrat avec Vulcan Energy dans le cadre du projet d’industrie européenne des batteries.
- 74Software finalise le refinancement de ses prêts à terme et de sa facilité de crédit renouvelable.
- Beneteau et Fountaine Pajot, créent E-Lektra Marine, une société dédiée à la propulsion électrique.
- Icape renforce sa présence en Italie.
- SergeFerrari approuve le projet de transfert de ses titres vers le marché Euronext Growth Paris.
- Abivax présentera de nouvelles données sur l'obefazimod à partir du 2 mai à Chicago.
- Clap de fin pour Veom et Cabasse, qui vont être liquidées.
- Les principales publications du jour : Vinci, Saint-Gobain, Unibail-Rodamco-Westfield, bioMérieux, Getlink, Accor, Wendel, Tikehau Capital, LISI, Valeo, SEB S.A, Carmila, Eramet, Clariane… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Roche affiche des revenus pénalisés par la vigueur du franc au T1 mais confirme ses objectifs.
- Nestlé affiche une croissance organique de 3,5% au T1, dont une croissance interne réelle de 1,2% et une hausse des prix de 2,3%.
- Heineken confirme que le résultat d'exploitation 2026 devrait progresser de 2% à 6%.
- Nokia affiche de prévisions annuelles inchangées en visant un résultat d'exploitation comparable compris entre 2 et 2,5 milliards d'euros.
- SGS affiche un chiffre d'affaires record au premier trimestre.
- Husqvarna dépasse les attentes au premier trimestre.
- Les immatriculations de voitures neuves progressent de 12,5% en mars en Europe.
- UBS Group maintient son "ferme" désaccord face au durcissement des règles de fonds propres du Conseil fédéral suisse.
- Volkswagen table désormais sur la vente de 3,2 millions de véhicules en Chine d'ici 2030, contre un objectif initial de 4 millions, selon le patron de la région, Ralf Brandstätter, dans le Handelsblatt.
- TSMC reporte l'adoption des équipements de lithographie de nouvelle génération d'ASML pour des raisons de coûts.
- Kongsberg Gruppen finalise la scission de ses activités maritimes.
- CVC Capital envisage un consortium pour un partenariat de retraite au Royaume-Uni avec Standard Life.
- EQT étudie le rachat du fournisseur japonais de services web Kakaku.
- Les actionnaires de Beazley approuvent le projet de rachat par Zurich Insurance.
- Les principales publications du jour : Roche, Nestlé, SAP SE, RELX, London Stock Exchange, Nokia, DNB Bank, Galderma, Heineken, Schindler, SAAB…
D'Amérique du Nord
- Actions en hausse post-marché après leurs trimestriels : United Rentals (+14%), LAM Research (+2,3%), Tesla (+0,3%)…
- Actions en baisse post-marché après leurs trimestriels : ServiceNow (-13%), IBM (-7%)…
- Les valeurs du cannabis (Canopy Growth, Aurora…) ont explosé à la hausse alors que les Etats-Unis s'apprêteraient à assouplir la législation.
- Les Etats-Unis sont sur le point de conclure un accord de sauvetage financier pour Spirit Airlines, selon Semafor.
- Google annonce que Gemini propulsera le nouvel assistant Siri personnalisé d'Apple dès cette année.
- Plusieurs prétendants, dont Merck & Co et Merck KGaA seraient sur les rangs pour racheter la biotech Inhibrx, valorisée plus de 8 MdsUSD, selon Reuters.
- Lululemon choisit Heidi O'Neill, ancienne dirigeante de Nike, comme prochaine directrice générale, selon des sources internes citées par le WSJ.
- Microsoft renforce sa cybersécurité avec l'IA d'Anthropic. Microsoft qui aurait envisagé le rachat de Cursor avant l'accord avec SpaceX, selon CNBC.
- Amazon fait irruption dans les GLP-1 et bouscule la chaîne de distribution de l'obésité.
- Les principales publications du jour : Intel, American Express, Thermo Fisher Scientific, NextEra, Union Pacific Corporation, Honeywell, Lockheed Martin, Newmont Corporation…
D'Asie et d'ailleurs
- SK Hynix estime que la demande de puces HBM pour les trois prochaines années excède largement les capacités de production du groupe.
- Softbank sollicite un prêt sur marge de 10 milliards de dollars garanti par ses actions OpenAI, selon Bloomberg.
- Honda s'apprête à se retirer du marché sud-coréen, selon Yonhap.
- Alibaba et Tencent envisagent d'investir dans DeepSeek.
- Les principales publications du jour : SK Hynix, Hyundai Motor, Infosys…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- La politique de Trump en matière de prix des médicaments prive les patients européens de nouveaux traitements (Bloomberg).
- Un autre regard sur le miracle boursier coréen (Project Syndicate).
- Photos : quand la nature reprend ses droits (The Atlantic).
- Les nouveaux centres de données fonctionnant au gaz pourraient émettre plus de gaz à effet de serre que des pays entiers (Wired).
- Quelles étaient les expressions très évocatrices ou cocasses utilisées dans le milieu de la prostitution ? (Historia).
- Exploitation de lithium dans l’Allier : une mine responsable est-elle possible ? (The Conversation).
- Au procès Athanor, la DGSE échoue à rectifier son image (Mediapart).
- Une histoire visuelle des langages de programmation (Sheet.works).
- Dreame prévoit de tout fabriquer, des hypercars aux sèche-cheveux, pour devenir le "Elon Musk chinois" (The Verge).
- Comment le redécoupage électoral s’est retourné contre les Républicains (Wall Street Journal).
- Le Liban, spectateur de ses propres négociations de cessez-le-feu (Financial Times).