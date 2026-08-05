L'Europe entre prudence et optimisme

Les grandes places financières européennes qui ont connu une belle séquence haussière ces derniers jours, à l'exception de Londres, devraient hésiter entre poursuivre sur cette lancée et la prudence à l'ouverture. Outre des prises de bénéfices qui seraient logiques, les investisseurs attendent des avancées concrètes dans le conflit au Moyen-Orient pour prendre plus de risques sur le marché actions.

A Paris, le CAC 40 vient d'enchaîner quatre hausses consécutives qui lui a permis de reprendre 3,07%. Hier, le principal indice parisien a même battu un plus haut historique en séance (8 669,69 points) et en clôture (8 666,63 points).



Selon les futures sur indices, le CAC 40 est attendu en hausse d'environ 0,35% à l'ouverture, tandis que le DAX 40 à Francfort devrait progresser d'environ 0,70%. De son côté, le FTSE 100 à Londres devrait faire preuve de plus de prudence et gagner 0,20%.



Dans l'actualité géopolitique



Lors d'un déplacement en Californie, le président américain a indiqué que les Etats-Unis et l'Iran avaient "de très bonnes discussions" et que le détroit d'Ormuz rouvrirait "très bientôt". Si ça n'était pas le cas, Donald Trump a précisé dans sa rhétorique habituelle que la République islamique serait frappée "très fort".



Les cours du pétrole sont quasi-stables et le baril de WTI coûte 75,21 à New York, et 78,72 à Londres pour le Brent de la mer du Nord.



Du côté de la macro-économie...



Plusieurs statistiques d'importance sont programmées aujourd'hui. Dans la matinée, l'indice PMI des services et composite de S&P Global sera publié pour la France, l'Allemagne et l'ensemble de la zone euro, ainsi qu'aux Etats-Unis dans l'après-midi.

Les investisseurs seront toutefois encore plus attentifs à la publication de l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé américain du mois de juillet (14h15).



... et de la micro-économie



Alors que les publications des grandes entreprises commencent à se faire plus rare sur le Vieux Continent, elles sont encore nombreuses outre-Atlantique. Hier soir, SpaceX a dévoilé ses premiers résultats en tant que société cotée. Le groupe a enregistré une forte croissance de son chiffre d'affaires, porté par Starlink et ses activités liées à l'intelligence artificielle.



On retiendra également les comptes d'AMD qui a dévoilé des prévisions de chiffre d'affaires supérieures aux attentes et des résultats solides.



En Europe, ils ont toutefois pris connaissance des comptes de Sandoz. Le spécialiste suisse des médicaments à bas pris a dévoilé un bénéfice par action coeur de 1,71 USD au titre du 1er semestre 2026, en croissance de 11% à taux de change constants, ainsi qu'une marge opérationnelle coeur de 20,9%, en amélioration de 0,9 point par rapport à la même période de 2025.



Le Danois Novo Nordisk a relevé ses objectifs annuels, grâce à des attentes plus élevées concernant les ventes de produits GLP-1 comme le Wegovy.