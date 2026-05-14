L'Europe finit en hausse dans le sillage du dialogue sino-américain

Les marchés actions européens ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine sur une note positive en ce jour férié de l'Ascension. Le CAC 40 a progressé de 0,93% à 8 082 points et l'Euro Stoxx 50 de 1,14%. Francfort et Londres ont avancé respectivement de 0,36% et 1,31%.

Sur fond de volumes réduits, les investisseurs ont surtout suivi ce jeudi l'évolution du sommet sino-américain organisé à Pékin.



Le président chinois Xi Jinping a assuré jeudi à son homologue américain Donald Trump que les discussions commerciales avançaient lors de l'ouverture de ce sommet de deux jours. Le compte rendu américain des échanges a également mis en avant la volonté des deux dirigeants de rouvrir le détroit d'Ormuz, fermé de facto depuis fin février. Donald Trump a par ailleurs qualifié la rencontre d'"extrêmement positive" sur le front économique, tout en évitant le sujet sensible de Taïwan lors de cette première journée de visite en Chine.



Ce regain d'optimisme diplomatique a soutenu la tendance sur les marchés financiers, alors que les investisseurs restent attentifs aux perspectives de croissance mondiale et aux tensions géopolitiques. Les indices américains évoluaient également dans le vert en fin de séance européenne, le Nasdaq progressant de 0,98% vers 17h55.



Sur le front géopolitique, de nouvelles négociations entre Israël et le Liban ont débuté aux Etats-Unis à trois jours de l'expiration de la trêve en cours. Ce troisième cycle de discussions, prévu sur deux jours, intervient alors que les tensions restent vives sur le terrain. L'armée israélienne a annoncé jeudi de nouvelles frappes visant le Hezbollah dans le sud du Liban, après avoir ordonné l'évacuation de huit villages. Plusieurs civils ont également été blessés dans le nord d'Israël par un drone lancé par le mouvement pro-iranien.



Sur le plan macroéconomique, les ventes au détail aux Etats-Unis se sont révélées conformes aux attentes au mois d'avril, tandis que les prix à l'importation ont bondi beaucoup plus que prévu sur la même période, alimentant les interrogations sur l'évolution de l'inflation américaine.



Deux statistiques figurent au programme de demain aux Etats-Unis : l'enquête manufacturière Empire State de la Réserve fédérale de New York pour le mois de mai, puis la production industrielle d'avril. Les investisseurs surveilleront également la transition à la tête de la Réserve fédérale américaine, ce vendredi marquant le dernier jour du mandat de Jerome Powell comme président de l'institution, avant son remplacement par Kevin Warsh pour une durée de quatre ans.



Les valeurs en mouvement



A Paris, le CAC 40 a été soutenu par STMicroelectronics (+5,39%) et Stellantis (+3,32%). A l'inverse, Carrefour (-0,41%) et Airbus (-0,40%) ont terminé en queue du palmarès de l'indice.



A Madrid, Telefonica s'est envolé de près de 6% après avoir rassuré les investisseurs sur sa trajectoire financière. L'opérateur espagnol a confirmé viser ses objectifs à l'horizon 2026 à l'occasion de la publication de résultats trimestriels globalement conformes aux attentes, malgré une perte nette liée à ses récentes cessions d'actifs en Amérique latine.



A Londres, Burberry a reculé de près de 7% après avoir fait état d'une baisse de son chiffre d'affaires annuel et annoncé la suspension du dividende versé aux actionnaires.



Sur le marché des changes, l'euro cède 0,34% à 1,1675 dollar.