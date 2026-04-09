L'Europe marque une pause après son net rebond de la veille

Les Bourses européennes sont attendues en légère baisse jeudi dans les premiers échanges, une partie des investisseurs préférant reprendre leur souffle après la forte progression de la veille alors qu'une certaine confusion entoure les termes de la trêve conclue entre les Etats-Unis et l'Iran. A ce stade de la matinée, les contrats à terme préfigurent une baisse de 0,4% pour l'indice CAC 40 comme pour le DAX, mais de moins de 0,2% pour l'Euro STOXX 50.

Après 40 jours de tensions intenses au Moyen-Orient, les grands indices du Vieux Continent avaient vivement rebondi hier, saluant la promesse d'un apaisement dans la région après le cessez-le-feu proclamé par Washington, qui a atténué les inquiétudes entourant l'impact du conflit sur la croissance mondiale.



Le CAC avait ainsi rebondi de 4,5% à 8 263,87 points, pour revenir à son plus haut niveau depuis le début du conflit, à la fin du mois de février, tandis que Francfort s'adjugeait 4,7% et que le FTSE 100 reprenait 2,4% à Londres.



Mais le soulagement de la veille devrait être vite balayé ce jeudi par un sursaut de nervosité et un regain d'incertitudes ayant trait à la pérennité de cette fragile accalmie.



Par le biais du président de son parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, l'Iran a accusé hier soir les Etats-Unis d'avoir violé le cessez-le-feu moins de 24 heures après son entrée en vigueur.



Ces violations incluraient, d'après Téhéran, la poursuite des attaques israéliennes contre le Liban, l'intrusion d'un drone dans l'espace aérien iranien et le refus de reconnaître le droit du pays à enrichir de l'uranium.



Un optimisme jugé prématuré par les analystes



Conséquence, la peur de voir la guerre s'éterniser domine de nouveau les échanges, avec pour corollaire toutes les questions entourant ses effets sur la croissance économique, l'inflation avec la hausse des matières premières et l'évolution des politiques monétaires des banques centrales sur fond de menace de plus en plus réelle d'une potentielle stagflation.



Pour les équipes de Saxo, le redressement des marchés anticipe un scénario qui pourrait se révéler trop favorable.



"Non que la hausse soit illégitime (elle reflète la disparition d'un risque extrême) mais son ampleur suppose une probabilité élevée de résolution durable que les faits ne valident pas encore", estime Dorian Anglada, l'un des analystes de la banque danoise.



Chez Jefferies, on considère que le pic d'incertitude est certes bel et bien passé, tout en prévenant que la tendance reste très vulnérable au moindre développement sur le front géopolitique.



"Avec des négociations qui restent toujours fragiles et des tensions régionales qui sont loin d'avoir été résolues, les marchés semblent être en train de passer d'un scénario basé sur un choc énergétique à un régime marqué par davantage de volatilité, les prix du brut n'ayant pas retrouvé leurs niveaux d'avant la guerre même si leur potentiel de hausse apparaît aujourd'hui plus limité", commente le broker américain.



Le pétrole repart à la hausse, le mouvement d'achat sur les actions s'essouffle



La cote est plombée entre autres par le redressement des cours du pétrole, qui reprennent du terrain ce matin après leur dégringolade de la veille.



Le baril de Brent gagne actuellement 2,4% au-delà de 97 dollars et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 3,4% à 97,6 dollars.



Les contrats à terme sur les indices américains sont orientés en baisse d'environ 0,2% au lendemain du rebond de la place de New York, soutenue par les espoirs de paix au Proche-Orient.



L'indice Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq Composite avaient pris entre 2,5% et 2,9% mercredi soir.



En Asie, le mouvement d'achat observé la veille s'est essoufflé dans la nuit.



A la Bourse de Tokyo, le Nikkei perdait 0,5% en fin de séance, plombé par le repli des contrats à terme sur les indices de Wall Street. L'indice CSI 300 des grandes capitalisations reculait lui d'environ 0,6%.



L'inflation américaine en ligne de mire



Un certain attentisme est par ailleurs de mise avant plusieurs rendez-vous majeurs prévus en cette semaine, à commencer par les derniers chiffres de l'inflation PCE aux Etats-Unis, qui seront publiés cet après-midi.



Si ce rapport présente peu d'intérêt dans la mesure où il décrit la situation d'avant la guerre du Golfe, il n'en sera pas de même demain avec la parution de l'indice des prix à la consommation (CPI) pour le mois de mars. Sachant que les prix de l'essence ont augmenté de 27% par rapport à février, le taux d'inflation devrait avoir fait un bond bien au-delà de 3% le mois dernier Outre-Atlantique.



Le marché suivra également avec attention, demain, l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan, qui devrait refléter les conséquences de la guerre contre l'Iran sur le moral des ménages via la hausse des prix du pétrole.



Les incertitudes concernant la situation au Proche-Orient semblent renforcer l'attrait du marché obligataire, ce qui favorise le recul des rendements américains: celui des Treasuries à dix ans perd 5 points de base vers 4,29%.



En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans se replie de 13 points autour de 2,95%.



Sur le marché des changes, le dollar retrouve un peu de son statut de valeur refuge dans ce climat de fortes incertitudes. L'euro, qui avait réussi à effacer ses pertes du mois de mars depuis le début avril, retombe sous 1,1660 ce matin.