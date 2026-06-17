L'Europe marque une pause en attendant la Fed

Les principales Bourses européennes devraient marquer une pause mercredi à l'ouverture, les investisseurs évitant de prendre de nouvelles prises de positions à quelques heures des décisions de politique monétaire très attendues de la Réserve fédérale américaine. Les contrats à terme signalent pour l'instant une ouverture très proche des cours de clôture de la veille, avec des scores virtuellement inchangés à Paris, tandis que Francfort et Londres cèdent un peu de terrain en cotations d'avant-Bourse.

Tirées par les espoirs d'une prochaine issue diplomatique au Moyen-Orient, les places boursières du Vieux Continent viennent d'enchaîner une séquence particulièrement favorable qui les a vues signer hier une quatrième séance consécutive de progression, une performance qui a permis à l'Euro STOXX 50 d'inscrire de nouveaux plus hauts absolus.



L'indice CAC 40 ne se situe plus, lui, qu'à environ 2,2% de son record historique atteint le 26 février dernier, juste avant le début du conflit contre l'Iran.



Les prises d'initiatives devraient toutefois se montrer plus limitées aujourd'hui sur le marché dans l'attente du communiqué de la Fed, qui sera publié en fin de journée.



Une première délicate pour Kevin Warsh



Au terme de deux jours de réunion de son comité stratégique (FOMC), la banque centrale américaine devrait annoncer à 20h00 (heure de Paris) le maintien de ses taux à des niveaux inchangés, avant que son nouveau président, Kevin Warsh, ne prenne la parole lors d'une conférence de presse qui sera suivie de près une trentaine de minutes plus tard.



Les investisseurs attendent de savoir quel ton emploiera ce dernier pour son entrée en scène, sachant qu'il avait précédemment promis d'opérer un "changement de régime" à la Fed.



"Kevin Warsh a exprimé son souhait de réduire la taille du bilan de la Fed, mais cette réunion intervient trop tôt pour envisager un changement de politique en ce sens", rappelle Tiffany Wilding, économiste chez PIMCO.



"Nous nous attendons à ce qu'il reste prudent sur ce sujet lors de sa conférence de presse, se contentant probablement de souligner la nécessité pour la Fed de réduire progressivement son empreinte sur les marchés financiers", ajoute-t-elle.



Entre des marchés qui se préparent à une potentielle remontée du loyer de l'argent d'ici à la fin de l'année et un président Trump qui souhaite au contraire voir les taux baisser, son baptême du feu s'annonce pour le moins compliqué.



Le pétrole temporise, l'inflation pose toujours question



Outre les annonces de la Fed, les investisseurs suivront dans le courant de la matinée la publication des derniers chiffres de l'inflation en zone euro, qui pourraient commencer à refléter les effets "de second tour" liés à l'envolée de l'énergie sur les prix tant redoutés par la BCE.



Aux Etats-Unis, les ventes au détail devraient, elles, montrer que la récente poussée au niveau des prix commence à mettre les dépenses des consommateurs sous pression en entraînant une baisse de leurs salaires réels.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans perd quatre points de base à 4,4280% dans un contexte de doutes sur l'évolution des taux d'intérêt.



Ces incertitudes pèsent également sur le dollar qui marque le pas face à l'euro, la monnaie unique en profitant pour revenir à proximité du seuil de 1,1615 contre le billet vert.



Du côté des matières premières, les cours pétroliers tentent de se stabiliser après avoir aligné quatre séances de forte baisse dans un contexte d'apaisement au Moyen-Orient.



Le Brent avance actuellement de 0,3% à près de 79,2 dollars tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) grignote 0,3% à 76,3 dollars.