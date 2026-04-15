L'Europe prudente, Paris affectée par le luxe

A la mi-séance, les places européennes font globalement preuve de prudence à l'image du DAX 40, à Francfort, ou du FTSE 100, à Londres, qui sont stables. Parmi les grands indices, le CAC 40 fait exception et s'affiche en repli de 0,59%, à 8 278,43 points, principalement affecté par le secteur du luxe.

Les marchés du Vieux Continent reprennent leur souffle au lendemain d'un beau rebond (+1,12% à Paris, +1,27% en Allemagne notamment). Les investisseurs restent toutefois optimistes avec l'espoir de voir les négociations reprendre entre les Etats-Unis et l'Iran. Sur Fox News, Donald Trump a déclaré que la guerre est "presque finie" et a ajouté que les autorités iraniennes "veulent vraiment parvenir à un accord".



Ces annonces permettent aux prix du baril de pétrole d'évoluer sur leurs niveaux d'il y a quelques semaines. A New York, le WTI gagne 2,60%, à 92,53 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord avance de 0,90%, à 96,03 dollars.



Le luxe inquiète



En France, le marché est plus frileux, affecté par le lourd repli des acteurs du secteur du luxe. Kering abandonne 9,86% après avoir annoncé une baisse de 6%, à 3,57 milliards d'euros, de son chiffre d'affaires au premier trimestre, affecté notamment par le conflit au Moyen-Orient.



De son côté, Hermès chute de 9,09%. Le groupe a lui aussi indiqué être pénalisé par la guerre entre les Etats-Unis, Israël et l'Iran et ses revenus ont été inférieurs aux prévisions avec un repli de 1,4%, à 4,07 milliards d'euros, sur les trois premiers mois de l'année.



Dans le sillage de Kering et d'Hermès, le numéro un mondial du secteur LVMH cède 0,11%. Ces trois sociétés représentent, en comptant leur forte baisse du jour, près de 18% du total de la capitalisation boursière du CAC 40.



L'auto et les semi-conducteurs entourés



Dans le reste de l'actualité des valeurs, Stellantis signe la plus forte hausse de l'indice parisien avec un gain de 2,74%. Le constructeur automobile a dévoilé des facturations en hausse de 12%, à 1,4 million d'unités, sur le premier trimestre, portées par l'Amérique du nord (+17%) et l'Europe (+12%).



En Allemagne, Aixtron se distingue et flambe de 13,55%. Le fournisseur d'équipements de dépôt pour l'industrie des semi-conducteurs a notamment relevé certains de ses objectifs financiers annuels.



A Amsterdam, ASML grappille 0,08%, l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs a publié des comptes trimestriels globalement supérieurs aux prévisions.



Macro-économie et devise



Au niveau de la macro-économie, les intervenants ont pris connaissance de l'inflation française de mars. Elle a progressé de 1%, contre des attentes à +0,9%, après +0,6% en février. En rythme annuel, l'indice des prix à la consommation est ressorti à +1,7%, conformément aux prévisions. Sans surprise ces progressions s'expliquent par la hausse du prix de l'énergie (+8,9%) et notamment du pétrole (+17,1%).



Dans la zone euro, la production industrielle a augmenté de 0,4% en février, soit 0,1 point de plus que prévu.



Dans l'après-midi (14h30), les investisseurs se focaliseront sur l'indice Empire State de la Fed de New York d'avril, une mesure de l'activité manufacturière dans cette région des Etats-Unis. Après la fermeture des marchés européens (20h), il faudra également surveiller la publication du Livre beige de la Fed, le rapport sur les conditions économiques de la banque centrale des Etats-Unis.



Sur le marché des devises, l'euro cède du terrain face au billet vert (-0,15%), et s'échange contre 1,1781 dollar.