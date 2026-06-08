L'Europe recule après un regain de violence au Moyen-Orient

Les Bourses européennes évoluent dans le rouge à mi-séance ce lundi, après la recrudescence des affrontements au Moyen-Orient entre Israel, allié des Etats-Unis, et l'Iran. En dépit des appels à la retenue de Donald Trump, Tel-Aviv a mené aujourd'hui des frappes aériennes contre plusieurs localités en Iran. Vers 12h, le CAC 40 se dirige vers une deuxième séance consécutive de repli, perdant 0,46% à 8 180,53 points. L'Euro Stoxx 50 cède perdant 0,49% à 6 032,48 points.

Précisément, Israël a indiqué lundi avoir frappé et détruit des systèmes de défense en Iran, en réponse aux missiles balistiques sur son territoire tirés hier par Téhéran. Cette attaque iranienne fait suite aux nombreux bombardements de Tel-Aviv dans le sud du Liban (allié de l'Iran) et dans la banlieue de Beyrouth.



Le président américain Donald Trump a déclaré ce lundi dans un message publié sur le réseau Truth Social qu'"Israël et l'Iran doivent immédiatement cesser de tirer".



L'Iran a assuré ce lundi que "les efforts de médiation du Pakistan pour mettre un terme au conflit avec les États-Unis continuaient", malgré la reprise des hostilités avec Israël et des frappes réciproques. Téhéran confirme que cette reprise entraînera des conséquences sur les pourparlers en cours avec Washington en vue d'une paix durable dans la région. "Il est tout à fait naturel que le processus diplomatique engagé pour mettre fin à cette guerre imposée (contre l'Iran,) soit affecté", a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaï, lors d'une conférence de presse à Téhéran.



En outre, la capitale iranienne a clairement pointé du doigt Washington d'être responsables de cette reprise des hostilités, après des frappes de représailles réciproques entre les armées iranienne et israélienne, inédites depuis le cessez-le-feu du 8 avril.



De son côté, "la Chine s'est dit profondément préoccupée devant la situation présente", selon les propos du porte-parole des Affaires étrangères chinoises, Lin Jian, lors d'un point-presse régulier. "Espérons que toutes les parties concernées respecteront leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu, maintiendront la dynamique des négociations, continueront à résoudre les différends par des moyens politiques et diplomatiques et parviendront le plus rapidement possible à un cessez-le-feu global et durable", a-t-il souligné.



A la suite de l'escalade des tensions au Moyen-Orient, les cours du pétrole repartent à la hausse. Le Brent gagne 1,58% à 96,87 dollars. Le WTI grimpe de 4,64% à 94,49 USD.



France : un marché télécoms à trois acteurs



Dans l'actualité des sociétés cotées, le consortium réunissant Bouygues Telecom (-2,01%), Iliad (Free) et Orange (+1,61%) a finalisé, le 6 juin, un protocole d'accord en vue du rachat de SFR sur la base d'une valeur d'entreprise de 20,35 milliards d'euros, à laquelle pourrait s'ajouter un complément de prix pouvant atteindre 650 MEUR. Cette opération "permettrait de renforcer durablement la capacité d'investissement dans les infrastructures numériques françaises".



Dans le cadre de la répartition envisagée, Bouygues Telecom reprendrait notamment, sur la base des données 2025, l'activité et la clientèle SFR Business, soit environ 1,2 MdEUR de chiffre d'affaires, ainsi qu'une partie de l'activité et de la clientèle SFR Grand Public, soit environ 3,8 millions de clients mobiles et environ 2,6 millions de clients fixes.



M6 (+8,36%) occupe la tête du SBF 120 à la faveur d'un relèvement de recommandation du bureau d'études qui est passé à surperformance sur le dossier. "Le quotidien Le Parisien a rapporté ce week-end l'existence de discussions avancées en vue d'un rapprochement entre TF1 et M6. Si les contours de l'opération demeurent flous, le schéma envisagé semble proche de celui étudié en 2021, avec une offre de TF1 sur M6 qui pourrait être réglée en partie en actions. Le journal évoque une valorisation de 20 euros par action pour M6", souligne Oddo BHF, qui a relevé son objectif de cours sur M6 de 15 à 18 EUR.



En outre, UBS a annoncé lundi avoir relevé sa recommandation sur le titre Rémy Cointreau (+4,17%) de vendre à neutre avec un objectif de cours rehaussé de 35 à 44 euros, estimant que le numéro deux français des spiritueux derrière Pernod Ricard pourrait bien se trouver à l'aube d'un redressement. La banque suisse dit considérer comme "audacieux" le plan de transformation récemment présenté par le groupe, qui vise à générer 100 millions d'euros de résultat opérationnel courant (ROC) supplémentaires sur trois ans grâce au lancement d'initiatives commerciales et à l'accentuation du programme d'économies.



En Europe, Intesa Sanpaolo lâche 3,31% à Milan, alors que le premier établissement bancaire italien a lancé une offre sur Banca Monte dei Paschi di Siena (dont le titre bondit au contraire de 11,4%) avec le soutien de l'assureur Unipol. Il s'agit d'une offre publique volontaire d'échange et d'achat sur l'ensemble des actions ordinaires de Banca MPS, la plus ancienne banque du monde, proposant 16 nouvelles actions Intesa pour 10 actions MPS apportées, ainsi qu'un paiement en numéraire de 1 EUR par action MPS. Intesa présente cette opération comme une étape stratégique visant à renforcer sa position de leader européen dans les métiers de la gestion de patrimoine, de la protection et du conseil.



Côté statistiques, l'indice Sentix du sentiment des investisseurs en zone euro s'est amélioré en juin, ressortant à -13,4 contre -16,4 en mai. L'indicateur fait également mieux que les attentes du marché, qui tablaient sur -13,8. Malgré cette progression et une surprise positive par rapport au consensus, l'indice demeure en territoire négatif, signe que le sentiment des investisseurs reste globalement pessimiste à l'égard de l'économie de la zone euro.