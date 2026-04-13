L'Europe recule après un revers des pourparlers USA-Iran

Les Bourses européennes se replient, après l'échec des négociations à Islamabad pour mettre un terme au conflit au Moyen-Orient. Par conséquent, les Etats-Unis ont annoncé le blocus du trafic maritime dans le Détroit d'Ormuz. Washington accuse Téhéran de refuser de renoncer à ses ambitions nucléaires. Vers 12h, le CAC 40 cède 0,86% à 8 188,67 points. L'Eurostoxx 50 perd 0,95% à 5 869,56 points

Fragilisant le cessez-le-feu conclu mardi dernier, le blocus des ports iraniens doit débuter ce lundi, a confirmé Donald Trump. "Les Etats-Unis vont imposer un blocus aux navires entrants et sortants des ports iraniens le 13 avril à 10H", heure de Washington, a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.



"A compter de maintenant, la marine américaine, la meilleure au monde, entamera le processus de blocus de tous les navires tentant d'entrer ou de sortir du détroit d'Ormuz. Nul ne pourra naviguer en toute sécurité en haute mer s'il paie un péage illégal. L'Iran avait promis d'ouvrir le détroit d'Ormuz, et a sciemment manqué à sa parole. Tout Iranien qui nous tire dessus, ou qui tire sur des navires pacifiques, sera pulvérisé" a détaillé le locataire de la Maison Blanche.



Ce blocus est imposé aux "navires de toutes nationalités entrant ou sortant des ports et zones côtières iraniens" selon l'armée américaine. Elle a précisé qu'elle autoriserait la circulation des navires ne partant pas ou ne se dirigeant pas vers l'Iran à travers le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial et l'approvisionnement en pétrole, selon un communiqué du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, le Centcom.



En réponse aux Américains, les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé sur X avoir "entièrement sous contrôle" le détroit, et ont menacé d'y piéger leurs ennemis dans un "tourbillon mortel".



"Nous ne soutenons pas le blocus", a déclaré le Premier ministre britannique Keir Starmer ce lundi dans une interview avec la BBC. "Nous avons été clairs sur le fait que nous n'allions pas nous laisser entraîner dans cette guerre", même si Londres a participé à des "actions défensives" depuis le début du conflit fin février, a-t-il aussi confirmé lors de cet entretien.



Après l'échec des pourparlers à Islamabad, la Chine appelle l'Iran et les États-Unis à "éviter de reprendre les hostilités".



Concernant ces discussions avec Washington, l'Iran a été "à deux doigts" de conclure un accord pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient avec les Etats-Unis à Islamabad, a en croire les déclarations cette nuit du ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi sur son compte X, rejetant la responsabilité de l'échec des négociations sur Washington.



L'Iran "ne cèdera à aucune menace", a réagi de son côté le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, qui était le chef de la délégation iranienne à Islamabad.



Dans ce contexte géopolitique très pesant, Emmanuel Macron a annoncé ce matin que la France et le Royaume-Uni vont organiser dans les tout prochains jours une conférence avec les pays prêts à contribuer à "une mission multinationale pacifique destinée à restaurer la liberté de navigation" dans le détroit d'Ormuz.



Le pétrole dépasse encore les 100 dollars



Dans ce contexte tendu, les prix du baril de pétrole franchissent une nouvelle fois la barre des 100 dollars ce lundi. Vers midi, le Brent bondit de 8,78% à 102,70 USD. Le WTI grimpe de 9,29% 104,48 USD.



Du côté des valeurs, Kering (-2,04%) signe l'un des plus forts replis du CAC 40, pénalisé par l'abaissement du conseil des analystes de Morgan Stanley. Dans une note parue vendredi, les analystes de la banque américaine indiquent avoir dégradé la valeur de "surpondérer" à "pondération en ligne" et abaissé leur objectif de cours à 320 euros, contre 330 EUR auparavant.



En outre, dans une note d'analyse sur le secteur des fabricants et distributeurs de matériel électrique, Barclays ajuste ses recommandations sur plusieurs actions françaises. Barclays relève son opinion sur Schneider Electric (-0,52%) à surpondérer et rehausse son objectif de cours de 270 à 305 EUR, mettant en avant la résilience de ses activités liées aux centres de données, aux infrastructures réseau et à l'énergie, qui représentent environ la moitié de ses résultats.



A l'inverse, la banque britannique se montre plus prudent sur Legrand (-1,85%), dont la recommandation est abaissée à pondération neutre avec un objectif de cours ramené de 175 à 144 EUR. En cause, les incertitudes pesant sur le marché de la construction, malgré un solide pouvoir de fixation des prix.



Barclays adopte également un ton plus réservé sur Rexel (-2,63%), rétrogradé à "sous-pondérer" avec un objectif de cours réduit de 33 à 29 EUR. La banque estime que le positionnement du groupe aux Etats-Unis est désormais largement intégré dans les valorisations.



UBS confirme son conseil à "vendre" sur le spécialiste allemand de la gestion aéroportuaire Fraport, avec un objectif de cours abaissé de 68 à 67 EUR. Le titre cède plus de 5,5% à Francfort. Le broker justifie sa décision en mettant en avant des risques à court et moyen terme, liés notamment à une possible rationalisation des capacités des compagnies aériennes dans un contexte de prix élevés du kérosène. Selon UBS, Francfort apparaît plus exposé que ses pairs en raison de la faible rentabilité de ses principales compagnies clientes.



A Francfort toujours, Nemetschek dévisse de 5,63%, portant ainsi sa chute depuis le début de l'année à 38,63%. Une dégradation de conseil chez UBS ce matin vient s'ajouter à la défiance des investisseurs envers le spécialiste allemand des logiciels pour l'industrie et la construction, dont le point d'activité trimestriel est attendu à la toute fin du mois d'avril.



Vers 12h, l'euro gagne 0,11% à 1,1688 dollar.