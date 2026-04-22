L'Europe remonte après la prolongation du cessez-le-feu en Iran

Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mercredi à l'ouverture suite à l'annonce par Donald Trump de la prolongation du cessez-le-feu avec l'Iran, une décision qui écarte pour l'instant le risque d'une nouvelle escalade dans la guerre au Moyen-Orient même si de nombreux doutes demeurent. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,2% à l'ouverture. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,1% pour le DAX à Francfort tout comme pour l'Euro STOXX 50.

Le président américain a annoncé hier soir avoir prolongé le cessez-le-feu en Iran de façon unilatérale, sans toutefois fournir de nouveau délai, expliquant qu'il préférait attendre que le régime islamique formule de nouvelles propositions.



Cette annonce intervient à quelques heures de l'expiration du précédent délai donné par le locataire de la Maison Blanche en vue de sceller un accord, qui était censé arriver à expiration ce soir, heure de Washington.



Un peu plus tôt, le déplacement à Islamabad du vice-président, J. D. Vance, pour une deuxième séance de négociations avec l'Iran, avait été reporté, Téhéran ayant jugé qu'il s'agissait d'une "perte de temps".



Une trêve fragile déjà intégrée par les investisseurs



Si la prolongation de la trêve est de nature à alimenter un optimisme prudent, Sebastian Paris Horvitz, le directeur de la recherche chez La Banque Postale Asset Management, estime peu probable un changement de la dynamique de fond des marchés sur le court terme, avec des enjeux qui restent toujours très élevés.



"Il s'agit non seulement de trouver un terrain d'entente, rétablissant la confiance entre les deux belligérants, mais aussi de rassurer les acteurs économiques sur la possibilité d'un chemin vers la normalisation de l'approvisionnement mondial de pétrole et de gaz, avec la réouverture du détroit d'Ormuz", rappelle le stratégiste.



Après un rebond de plus de trois semaines, les marchés d'actions ont eu tendance à reprendre leur souffle ces derniers jours, face à une voie diplomatique qui reste toujours sans issue.



Certains analystes considèrent par ailleurs que la décision de Donald Trump de prolonger le cessez-le-feu ne constitue pas une surprise en soi et que la majeure partie de la nouvelle était déjà intégrée dans les cours.



L'Asie réagit favorablement, Wall Street se cherche un second souffle



Cette apparente accalmie a cependant soutenu les places asiatiques. A la Bourse de Tokyo, le Nikkei évoluait sur une note positive (+0,2%) mercredi tandis que le CSI 300, qui regroupe les principales capitalisations de Chine continentale, prenait 0,4%.



Avec le soulagement sur l'Iran, les cours du pétrole sont orientés en légère baisse, prolongeant leur baisse amorcée depuis une dizaine de jours. Le Brent recule de 0,6% à moins de 97,9 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd plus de 1% à 88,7 dollars.



A Wall Street, les contrats à terme préfigurent des gains compris entre 0,5% et 0,7% mercredi à l'ouverture au lendemain d'une séance en repli.



La Bourse de New York avait fini dans le rouge mardi soir, sur des replis moyens de l'ordre de 0,6% pour le Dow Jones comme pour le S&P 500 et le Nasdaq.



Les analystes évoquent une consolidation technique due à un ajustement structurel face à une économie américaine trop vigoureuse. La consommation demeurant robuste, les investisseurs craignent désormais un maintien prolongé de la politique restrictive de la Fed, d'autant que la fermeté des prix du pétrole ravive les risques inflationnistes



La décision de Donald Trump de repousser son ultimatum adressé à l'Iran ne profite pas au dollar, qui se trouve privé d'une partie de son attrait de valeur refuge. Le billet vert abandonne 0,1% environ face à l'euro qui remonte non loin de 1,1750 dollar.



Les rendements américains évoluent peu, celui des Treasuries à dix ans restant stable autour de 4,29%.