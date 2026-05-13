L'Europe s'octroie une respiration avant une fin de semaine tendue

Les principales Bourses européennes devraient débuter dans le vert mercredi à l'ouverture, même si les investisseurs, toujours peu enclins à la prise de risque, semblent continuer de vouloir privilégier les valeurs sûres dans un contexte de marché troublé et avant une fin de semaine intense.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner autour de 0,6% au coup d'envoi des échanges, le DAX à Francfort avancerait de 0,8% et le FTSE à Londres s'adjugerait près de 0,6%.



Les marchés semblent vouloir s'octroyer une pause avant de s'engager dans une fin de semaine effrénée, qui sera notamment marquée par la rencontre déterminante entre Donald Trump et Xi Jinping à partir de demain à Pékin, avec l'espoir que les deux chefs d'Etat parviennent à trouver un terrain d'entente concernant le conflit avec l'Iran.



"Il est possible qu'un accord entre les présidents (...) conduise la Chine à exercer une certaine pression sur l'Iran afin qu'il accepte certaines demandes américaines", soulignent les équipes d'Invesco.



"Cela pourrait ouvrir la voie à une avancée dans les négociations et, à terme, à une reprise des flux commerciaux. Il s'agit toutefois d'une hypothèse encore très incertaine, que nous suivrons de près", indique le gestionnaire d'actifs.



L'effet "NACHO"



Maintenant que la page des résultats trimestriels est quasiment tournée, les investisseurs restent en quête de catalyseurs alors que persistent les interrogations concernant l'évolution du conflit au Moyen-Orient.



S'ils sont moins bien orientés dernièrement, les marchés d'actions ont jusqu'ici fait preuve de résilience face à la cherté de l'énergie et à la persistance de l'inflation, les investisseurs ayant visiblement opté pour une stratégie d'adaptation plutôt qu'un mouvement de panique face au risque géopolitique.



Les intervenants ont appris à composer avec un pétrole onéreux en procédant à des rotations sectorielles vers les producteurs d'énergie et les actifs protégés contre l'inflation, au lieu de se désengager des actifs risqués, une configuration qui semble écarter tout scénario de capitulation.



D'après les analystes de CMC Markets, ce "nouveau régime" se traduit par l'abandon de la stratégie "TACO" (Trump finit toujours par céder) au profit du dogme "NACHO" (pour Not A Chance Hormuz Opens ou "Aucune chance que le détroit d'Hormuz ne rouvre").



Ce basculement sémantique illustre une prise de conscience brutale : avec un Brent stabilisé au-dessus du seuil symbolique des 100 dollars, les investisseurs ne croient plus à une accalmie passagère. Ils anticipent désormais un environnement où l'inflation et l'énergie chère deviennent la norme plutôt que l'exception.



L'hypothèse d'une poussée d'inflation juste "transitoire" n'est plus prise au sérieux



Sur les marchés pétroliers, le baril repart en légère baisse après trois séances de forte hausse. Le Brent cède 1,5% à 106,2 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 1,6% à 100,6 dollars. Les stocks pétroliers de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) sont attendus dans la journée.



Outre les développements de la réunion Trump/Xi, les investisseurs surveilleront avec attention, demain, les derniers chiffres des ventes au détail aux Etats-Unis, qui permettront de savoir si la récente envolée des prix de l'essence commence à affecter la consommation, véritable moteur de la croissance américaine.



Sur le front macroéconomique, l'inflation des prix à la production (PPI) aux Etats-Unis sera publiée à 14h30 et devrait montrer, comme l'indice des prix à la consommation hier, une résurgence des tensions inflationnistes Outre-Atlantique.



La séance sur les marchés sera aussi animée par la version finale de la croissance du PIB de la zone euro au 1er trimestre, qui devrait être confirmée à 0,1%.



L'anticipation d'une inflation plus sévère que prévu et le risque de voir la Fed et la BCE relever leurs taux directeurs poussent les rendements obligataires à la hausse: celui des Treasuries à 10 ans s'est tendu dans la nuit de plus de 10 points de base à 5,10%, un record depuis 2008, tandis que les Bunds rajoutent six points de base à 3,11%, leur pire score de l'année.



En Asie, la Bourse de Tokyo progressait de 0,8% à l'approche de la clôture, favorisée notamment par le repli du yen.



A Wall Street, les indices boursiers ont réussi à limiter la casse hier, les prises de profits sur les valeurs des semi-conducteurs ayant été partiellement compensées par la vigueur de secteurs plus défensifs comme la santé ou la consommation de base.



Au coup de cloche final, le S&P 500 abandonnait 0,2% et le Nasdaq 0,7%, mais le Dow Jones parvenait à s'offrir une progression de 0,1% pour revenir à son meilleur niveau de clôture depuis le 31 mars, à 49 761 points.