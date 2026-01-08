L'Europe s'offre une pause après un début d'année en trombe

Les Bourses européennes devraient rester orientées à la baisse jeudi matin, les investisseurs optant pour le moment pour la prudence en attendant la parution d'une série de nouveaux indicateurs économiques susceptibles d'apporter de nouveaux éléments concernant la trajectoire des taux d'intérêt des banques centrales.



Vers 8h10, le contrat "future" sur l'indice CAC 40 - livraison fin janvier - perd 16 points à 8 223 points, annonçant une poursuite du mouvement de consolidation amorcé la veille.



A l'image des autres grandes places mondiales, le marché parisien avait subi hier un léger mouvement de repli, de moins de 0,1%, après avoir débuté l'année par une série de trois séances consécutives de hausse qui lui avait permis de prendre 1,1% depuis la Saint-Sylvestre et de se hisser de nouveau au-dessus du seuil des 8 200 points.



La pression vendeuse a été relativement généralisée, sans qu'il ait été pour autant possible d'identifier un facteur unique et clairement déterminant, même si plusieurs éléments ont pesé sur la tendance.



A Wall Street, le secteur le plus à la peine hier a été celui des valeurs foncières après que Donald Trump a annoncé qu'il allait interdire aux grands fonds d'investissement d'acheter des maisons individuelles, une mesure destinée à faire baisser les prix tirés vers le haut par une situation de pénurie.



Suite à cette annonce, les géants Blackstone et Apollo cédaient plus de 5%.



Le président américain a également annoncé une série de mesures visant à bloquer le versement de dividendes et les rachats d'actions des groupes de défense tant qu'ils n'accéléreront pas leur production et n'amélioreront pas leur efficacité en matière de coûts, ce qui pénalisait des titres comme Lockheed Martin (-4,8%), Northrop Grumman (-5,5%) ou General Dynamics (-3,6%) à la clôture des échanges à New York.



Dans ce contexte déjà chargé, les tensions autour du Groenland se sont ravivées après que Trump eut explicitement relancé ses ambitions de prise de contrôle de l'île arctique, invoquant son importance stratégique pour la défense américaine et l'accès à des ressources minières.



En y ajoutant des statistiques économiques contrastées, marquées par un solide indice d'activité ISM dans les services mais des chiffres plus préoccupants du côté du marché du travail, le Dow Jones finissait par reculer de 0,9% et le S&P 500 de 0,3% après leurs leurs records de la veille, tandis que le Nasdaq parvenait à grignoter 0,2%.



Les investisseurs attendent désormais les données sur les inscriptions au chômage aux États-Unis, qui seront particulièrement suivies afin d'évaluer les orientations de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine à la veille de la parution du rapport officiel sur l'emploi.



En zone euro, où les espoirs de nouvelles baisses de taux de la Banque centrale européenne (BCE) s'amenuisent de plus en plus, les intervenants attendent les statistiques des prix à la production et du taux de chômage, ce dernier étant appelé à rester stable en novembre comme au cours des six mois précédents, ce qui témoigne de la stabilité du marché de l'emploi en Europe.



Le regain de prudence sur les actions se traduit par une détente des rendements obligataires, celui du papier à dix ans américain retombant à 4,13% tandis que l'euro enfonce la barre de 1,17 face au dollar, illustrant là encore un regain d'aversion pour le risque.



Sur le front du pétrole, les cours repartent à la hausse, les anticipations d'une possible augmentation des exportations avec le plan américain de libérer jusqu'à 50 millions de barils vénézuéliens stockés sous blocus étant plus que compensées par les tensions géopolitiques dues à la saisie d'un tanker affilié à la Russie, ce qui a suscité la condamnation de Moscou et de Pékin.



