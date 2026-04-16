Portées par l'espoir d'une issue diplomatique au conflit au Moyen-Orient, les Bourses européennes ont progressé une bonne partie de la journée. Elles ont clôturé l'avant dernière séance de la semaine en ordre dispersé. Le CAC 40 a perdu 0,14% à 8 262,70 points. L'Eurostoxx 50 a reculé de 0,12% à 5 933,29 points. En revanche, Londres, Francfort et Amsterdam ont fini dans le vert.

Alors que le fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis est entré dans sa deuxième semaine, le dispositif de blocus des ports iraniens instauré par Washington et effectif depuis lundi s'avère efficace à en croire les propos de Pete Hegseth, secrétaire à la Défense américain, devant la presse ce jeudi : "Nous maintenons un blocus très fort et il restera aussi longtemps qu'il le faudra. Le marine contrôle le trafic entrant et sortant du détroit. Nous le faisons avec 10% de nos forces".



"Nous espérons que le régime iranien fera un choix sage. Si l'Iran fait le mauvais choix, il y aura blocus et bombes sur les infrastructures énergétiques et stratégiques", prévient-il. De son côté, Dan Caine, chef d'état-major des armées américaines salue la réussite de ce blocus confirmant que "treize navires ont décidé de faire machine arrière après avoir tenté de forcer le blocus".



Donald Trump a annoncé en fin d'après-midi qu'un cessez-le-feu de dix jours a été décidé entre Israël et le Liban.



"Le Premier ministre Benyamin Netanyahou va parler pour la première fois avec le président du Liban Joseph Aoun après de si nombreuses années de rupture totale du dialogue entre les deux pays, et l'on peut espérer que cette démarche conduira finalement à la prospérité et à l'épanouissement du Liban en tant qu'Etat", a commenté la ministre israélienne de l'Innovation, Gila Gamliel, sans préciser exactement quand et comment les deux hommes allaient s'entretenir.



Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a certifié que si l'Iran rejetait une proposition des Etats-Unis lui demandant notamment de renoncer à "l'armement nucléaire", Israël mènerait des frappes "encore plus douloureuses" contre de nouvelles cibles.



Par ailleurs, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer présideront ensemble vendredi depuis Paris une visioconférence "des pays non belligérants prêts à contribuer" à "une mission multilatérale et purement défensive" sur le détroit d'Ormuz.



Dans ce contexte géopolitique pesant et de négociations de paix, les prix du pétrole sont sous le seuil des 100 dollars. Vers 17h45, le Brent gagne 3,96% à 98,63 USD. Le WTI progresse de 2,2% à 93,41 USD.



Pernod Ricard et easyJet déçoivent



Dans l'actualité des valeurs, Pernod Ricard (-0,54%) a signé l'un des plus forts replis du CAC 40. L'action du groupe de vins et de spiritueux a baissé à la faveur d'une performance décevante au troisième trimestre de son exercice 2025/2026. Sur cette période, il a enregistré un chiffre d'affaires de 1,95 milliard d'euros, contre 2,28 MdsEUR un an plus tôt, soit un recul de 14,6% en données publiées, reflétant principalement des effets de change défavorables. En outre, il anticipe sur l'ensemble de cet exercice une baisse organique de ses ventes entre 3 et 4%, dans un contexte "volatil et incertain".



Kering (-3,07%) s'est replié aussi au sein du CAC 40. Le groupe de luxe a profité de sa journée investisseurs pour présenter sa stratégie destinée à améliorer la désirabilité de ses Maisons : ReconKering. D'ici à fin 2026, il compte achever une refonte structurelle et restaurer une discipline financière, une efficacité opérationnelle et une stratégie claire. D'ici à fin 2028, Kering compte entrer dans une phase de croissance renouvelée et durable. En outre, Kering a annoncé jeudi qu'il prendrait une participation minoritaire au sein du groupe de mode chinois ICCF, dans le cadre de sa stratégie visant à accompagner des maisons de luxe émergentes.



En Europe, Tesco (+4,17%) a affiché une des plus fortes progressions du FTSE 100 à la faveur de solides résultats annuels sur l'exercice 2025/2026. Le groupe de distribution britannique a enregistré un chiffre d'affaires de 73,712 MdsGBP, contre 69,916 MdsGBP un an plus tôt. Le bénéfice net s'est établi à 1,787 MdGBP, contre aux 1,626 MdGBP il y a un an. Il a déclaré qu'aucune difficulté de disponibilité des produits n'avait été constatée, malgré les craintes d'éventuelles pénuries dans les rayons des supermarchés britanniques en raison de la guerre au Moyen-Orient.



A Londres, en revanche, easyJet a chuté de 5,68%. Le transporteur britannique anticipe une perte au premier semestre de son exercice fiscal 2026, en raison d'un environnement géopolitique et concurrentiel plus difficile ainsi que la hausse du prix du kérosène. La perte avant impôt devrait être comprise entre 540 et 560 MGBP, malgré un contexte de demande globalement positif.



Côté statistiques, dans la zone euro, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 1,3% en mars, contre des attentes à 1,2% et un précédent à 0,6%. En rythme annuel, la progression s'est élevée à 2,6%, soit 0,1 point de plus que prévu et 0,7 point de plus qu'en février.



Sur le marché des changes, l'euro recule de 0,17% à 1,1780 USD.