L'Europe trébuche à cause de la tech

Les Bourses européennes ont clôturé la dernière séance de la semaine dans le rouge, confrontées aux doutes croissants du secteur technologique. Elles restent toujours attentives aux négociations en cours entre les Etats-Unis et l'Iran qui doivent aboutir à un accord de paix. Après deux séances de suite dans le vert, le CAC 40 a perdu 0,55% à 8 384,87 points. L'indice phare parisien aura cédé 0,43% sur l'ensemble de la semaine. L'Euro Stoxx 50 s'est replié de 0,69% à 6 224,18 points. Londres, Francfort et Amsterdam reculent respectivement de 0,14%, 1,25% et 0,60%.

A Wall Street, les indices progressent, plus de deux heures après l'ouverture de la séance. Vers 17h45, le Dow Jones gagne 0,30%. De son côté, le Nasdaq 100 s'adjuge de 0,22%.



Ce repli des marchés européens s'explique spécialement par la prudence globale après la nette chute d'Apple (-6% la veille) et les hausses de prix de Microsoft liées à l'envolée du coût des puces. Par conséquent, les investisseurs s'interrogent sur la rentabilité future des investissements massifs dans l'IA.



Dans le détail, la célèbre marque américaine à la pomme a augmenté les prix de plusieurs de ses produits. Selon des propos rapportés par Bloomberg - qui font écho aux récentes déclarations de son PDG Tim Cook dans le Wall Street Journal -, Apple est confrontée à une flambée inédite et ultra-rapide du coût de ses composants. Alors que la firme américaine confirme avoir longtemps temporisé pour épargner le portefeuille de ses utilisateurs, elle concède avoir atteint un seuil critique qui le force maintenant à réviser à la hausse ses prix.



Quant à la multinationale informatique Microsoft, elle a annoncé une augmentation du prix des consoles Xbox de 100 à 150 dollars selon le modèle, à partir du 1er août.



Le marché a alors instantanément été déboussolé pour deux raisons : le risque d'une diminution des ventes auprès du grand public (destruction de la demande face à des produits trop chers) et l'assurance que l'inflation technologique est incontrôlable.



Dans l'actualité géopolitique, à Bahreïn, dans le cadre de sa tournée dans les pays du Golfe, devant ses pairs du Conseil de coopération du Golfe (CCG), le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré hier que "même si nous voulons un accord, nous ne voulons pas d'un accord à n'importe quel prix". Il cherche à rassurer les alliés du Golfe, après que Washington et Téhéran ont entamé la semaine dernière des discussions en Suisse en vue de mettre un terme à leur conflit, suite à la signature le 17 juin d'un protocole d'accord.



Par ailleurs, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi a prévenu lors d'une conférence de presse au Japon qu'un système de vérification 'très poussé" est nécessaire en Iran après le récent conflit : "Je pense que l'objectif de cet accord (récent entre les États-Unis et l'Iran) est de garantir qu'il n'y ait pas de développement d'armes nucléaires en Iran. Le gouvernement iranien a déclaré très clairement que ce n'est pas son intention".



De son côté, l'Organisation maritime internationale (OMI) a suspendu hier le plan d'évacuation du détroit d'Ormuz, qui doit permettre de faire sortir quelque 11.000 marins bloqués dans le Golfe. Cette décision a été prise après une attaque visant un navire qui avait emprunté ce passage stratégique en dehors du "cadre du dispositif".



Jeudi, l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO avait indiqué qu'un cargo avait été abîme par un projectile d'origine inconnue au large des côtes omanaises, des médias américains évoquant ensuite que l'Iran avait tiré sur un porte-conteneurs.



En outre, le plan d'évacuation de l'OMI a permis depuis mardi à 115 navires avec 2 500 marins de quitter le Golfe par le détroit d'Ormuz, selon son décompte.



Concernant le détroit d'Ormuz d'ailleurs, Emmanuel Macron recevra lundi le sultan d'Oman Haïtham ben Tariq. Il s'agira de la première visite en France du dirigeant du pays du Golfe riverain du détroit du golfe Persique. "Les échanges permettront de réaffirmer l'importance du soutien à la désescalade régionale et aborderont la sécurisation des voies maritimes qui passe par un passage libre et sans condition dans le détroit d'Ormuz", a déclaré la présidence française dans un communiqué.



Dans ce contexte géopolitique, les cours du pétrole repartent à la baisse. Aux alentours de 17h45, le WTI perd 3,64% à 68,91 dollars. Le Brent cède 4,08% à 71,79 USD.



A ce sujet, Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche chez LBP AM, considère que "le prix du pétrole a continué de refluer de manière rapide, avec la normalisation très graduelle de la circulation par le détroit d'Ormuz. Il est difficile de ne pas envisager des accrocs, mais le scénario le plus probable est bien celui d'un retour à une situation proche de celle d'avant-guerre en termes de trafic maritime ". L'analyste ajoute que " Nous anticipons que le prix du pétrole pourrait s'avérer plus faible que ce que nous anticipions. Le prix du baril (Brent) pourrait se stabiliser en dessous de 80 USD assez vite. Nous estimons qu'à la fin d'année il pourrait se stabiliser à 75 USD car le marché du pétrole devrait retrouver la situation d'excès de production qui prévalait avant la guerre".



Pour cet analyste, "cette projection comporte deux risques haussiers. Premièrement, évidemment, une nouvelle escalade des tensions dans la région. Deuxièmement, la demande pourrait s'avérer plus dynamique avec une accélération de l'activité et les besoins de renflouer les stocks stratégiques".



Exail grimpe, Zalando, lanterne rouge du DAX 40



Dans l'actualité des sociétés cotées, Exail (près de 26%) a dominé le SBF 120, profitant d'une annonce de Safran qui a confirmé dans l'après-midi son intérêt pour une potentielle acquisition du spécialiste français des drones marins et des systèmes de déminage sous-marin. "Il n'existe toutefois aucune certitude que ces discussions aboutissent à un accord ou à la réalisation de l'opération envisagée", précise l'équipementier aéronautique. En attendant d'en savoir plus, le titre Safran recule de 3,2% tandis que celui de sa cible potentielle s'adjuge déjà près de 31%, à 122,5 EUR.



En revanche, Zalando (-6,80%) a enregistré la plus forte baisse du DAX 40 ce vendredi. Le titre a dévissé après que La BaFin, l'autorité allemande des marchés financiers, a annoncé ce jour mener un audit sur les comptes du numéro un européen de la vente d'habillement sur Internet. Elle soupçonne le groupe d'avoir enfreint les règles comptables en vigueur. Ce contrôle, qui porte sur les résultats de l'exercice 2025, vise à obtenir des éléments relatifs à une transaction liée à l'acquisition d'About You, qui pourraient avoir été omis par erreur dans les documents annexes présentés au moment de la publication annuelle, explique le régulateur dans un bref communiqué.



Etats-Unis : l'indice des prix PCE conforme aux attentes



Cette semaine, au chapitre statistiques, on retiendra la publication la veille des chiffres de l'inflation américaine au mois de mai. L'indice des prix PCE américain a progressé de 4,1% le mois dernier, en rythme annuel, comme attendu, après 3,8% en avril. En rythme mensuel, il s'élève à 0,4% contre 0,5% attendu, après 0,4% en avril. En version core, il a augmenté de 3,4% en rythme annuel, conformément aux prévisions, après une hausse de 3,3% en avril. Cette dernière mesure de l'inflation est très surveillée par la Fed.



A ce sujet, Andrew Jackson, head of investments chez Vontobel souligne que "ces données confortent l'opinion de cette banque de gestion suisse selon laquelle la Fed ne relèvera pas ses taux d'intérêt cette année. L'indice PCE sous-jacent affiche une tendance à la baisse constante et les chiffres d'aujourd'hui (ndlr : hier) ne remettent guère en cause cette tendance. Le dépassement de l'objectif d'inflation a toujours été en grande partie lié à l'énergie et aux problèmes d'approvisionnement, et il n'est pas possible de lutter contre un choc d'offre en augmentant les taux d'intérêt. Si l'on ajoute à cela un calendrier politique qui incite à la prudence, les obstacles à un resserrement monétaire sont importants. Nous pensons que le Comité maintiendra fermement ses taux inchangés jusqu'à la fin de l'année".



Vers 17h45, sur le marché des changes, l'euro gagne 0,29% à 1,1408 USD.