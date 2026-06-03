Les semiconducteurs ont volé la vedette aux anciennes locomotives des marchés. En Europe comme aux Etats-Unis, c'est désormais la puce qui fait la loi. Les indices suivent, portés par un nombre de valeurs de plus en plus restreint. Pendant ce temps, un empire du luxe fête ses 39 ans avec une gueule de bois.

Je me lance ce matin dans une chronique bourse sans écrire le nom d'un détroit, d'une matière première visqueuse et sombre, d'un président des Etats-Unis et d'une technologie de rupture. Ça nous reposera tous.

Les marchés actions, eux, montent toujours. Leur colonne vertébrale n'est plus, comme par le passé, le luxe en Europe ou les GAFAM aux Etats-Unis. Ce sont les semiconducteurs. Quelques chiffres pour le re-re-reillustrer : les deux plus fortes hausses du STOXX Europe 600 hier étaient STMicroelectronics (+15%) et Infineon (+9,5%), les deux stars européennes des puces. ST a annoncé que son chiffre d'affaires dans les centres de données sera bien plus élevé que prévu. De quoi déclencher une nouvelle vague acheteuse sur un titre qui avait déjà bien profité de son exposition à la technologie de rupture dont je n'ai pas le droit d'écrire le nom. Pour les Européens, c'est une excellente chose que ST ne soit plus vu comme le vilain petit canard du secteur, empêtré dans des querelles franco-italiennes stériles. Cette forme olympique tracte tout le secteur, un peu trop même si on se tourne vers le suédois Sivers Semiconductor, qui a gagné 60% hier (après avoir été secoué par un vendeur à découvert). Au-delà, la souveraineté numérique irrigue plusieurs entreprises, à l'image de Nokia, +7% hier, +160% depuis le 1er janvier, jadis parent pauvre de la finance. Ou d'OVH, +11% hier et +126% depuis le début de l'année.

Si la tendance de fond est positive depuis le début de l'année, certains investisseurs ont surjoué, depuis quelques jours, la publication du plan de souveraineté technologique de l'UE qui doit être dévoilé ce mercredi. Une initiative tardive mais rendue nécessaire par un constat sans appel : une grosse partie des infrastructures numériques vitales des pays européens dépend de technologies américaines et chinoises, ce qui crée une dépendance inacceptable. Il est probable qu'en dépit des valorisations exubérantes atteintes par certaines sociétés (coucou Soitec), le contexte reste favorable à l'écosystème technologique européen.

Hier, de nouveaux records sont tombés à Wall Street, même si le ratio entre les sociétés en hausse et les sociétés en baisse était défavorable. Cela signifie que le marché américain reste tiré par un nombre limité de locomotives. Depuis le début du rebond printanier de la fin du mois de mars, le Nasdaq 100 a gagné 34%, le S&P 500 près de 20% et le S&P 500 équipondéré 10,5%. C'est une autre façon d'exprimer le fait qu'une poche réduite de valeurs technologiques fait le marché. En réalité, c'est le cas depuis des années, mais le bloc technologique ne fonctionne plus d'une manière aussi homogène que par le passé : les semiconducteurs ont pris le leadership.

En Europe, tous les indices sont repartis de l'avant hier, sauf à Bruxelles où les deux stars de la santé, UCB et ArgenX, ont gâché la fête. Le STOXX Europe 600 n'est plus qu'à 1,7% du sommet du 31 mars dernier, malgré la défection de deux de ses piliers, la santé et la consommation cyclique (luxe, automobile notamment).

A propos de consommation cyclique, j'ai appris que c'est l'anniversaire de LVMH aujourd'hui. Le groupe de luxe a été fondé il y a 39 ans par le mariage des spiritueux Moët Hennessy et de la maroquinerie Louis Vuitton. Bernard Arnault a profité des dissensions entre les patrons des deux branches pour en prendre le contrôle peu de temps après. C'est un anniversaire un peu amer cette année puisque l'action a perdu le quart de sa valeur en cinq mois. Bernard Arnault, qui fut il n'y a pas si longtemps l'homme le plus riche du monde, a dégringolé au 9e rang du classement Bloomberg des milliardaires (fortune estimée à 162 MdsUSD quand même), pris en étau entre Steve Ballmer (ex-Microsoft) et Jensen Huang (GPU-Man). Il pourra se consoler en constatant qu'il est le seul représentant du Top 10 à ne pas être issu du secteur technologique. Son dauphin de jadis, Elon Musk, risque de peser plus de 1 000 milliards de dollars une fois que la fusée SpaceX sera sur orbite boursière. Sic transit gloria mundi.

La journée sera marquée par deux indicateurs importants aux Etats-Unis : le rapport ADP sur l'emploi et l'indice ISM des services. Post-clôture, la publication de Broadcom sera au centre de l'attention. Dans l'actualité macro, la personne dont je ne citerai pas le nom aujourd'hui envisage d'imposer des droits de douane supplémentaires de 10% à 12,5% sur les importations en provenance de 60 économies qui bénéficieraient du travail forcé. On y trouve notamment la Grande-Bretagne, le Canada, l'Union européenne, l'Indonésie, le Mexique ou Taïwan. Toutefois, des exemptions seraient mises en place concernant les produits énergétiques, les terres rares, les produits agricoles, les produits pharmaceutiques et les pièces détachées d'avions. Le travail forcé présumé est donc toléré pour éviter l'inflation. L'USTR a ouvert une consultation à ce sujet.

En Asie-Pacifique, la fiesta technologique reprend. Le Japon prend 3% et Taïwan 1,9%. La Corée du Sud est fermée pour un jour férié. Ailleurs, c'est le grand écart entre l'Australie (+0,9%) et l'Inde (-1%) et Hong Kong (-1,5%).

Le CAC 40 débute la journée en repli de 0,3% à 8 184 points. Le SMI reflue de 0,25% à 13 268 points. Le Bel 20 perd 0,7% à 5 509 points.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

14h15 : Emploi privé ADP mai 2026 (Etats-Unis)

15h00 : Discours Fed, Michael Barr (Etats-Unis)

16h00 : ISM Services mai 2026 (Etats-Unis)

16h30 : Stocks pétroliers EIA (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

ABN Amro : Grupo Santander reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 35,50 à 41 EUR.

ASML Holding: Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 1400 à 1660 EUR.

Compagnie Financière Richemont: Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 187 à 208 CHF. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 192 à 200 CHF.

Cranswick: BNP Paribas passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 5640 GBX à 6750 GBX.

Eramet: AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 66,50 à 60,20 EUR.

Essilorluxottica : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 310 EUR à 260 EUR.

Getlink: AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation alléger et relève l'objectif de cours de 19,50 EUR à 19,70 EUR.

Logitech International: AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 80,60 à 85,40 CHF. Bank Vontobel AG maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 101 à 113 CHF.

Merck: HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 135 à 160 EUR.

Publicis : Goldman Sachs reprend le suivi à l'achat en visant 110 EUR.

Sanofi: Zacks maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 49 à 45 USD.

Sartorius Stedim Biotech: HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 233 à 230 EUR.

Sodexo: Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 42 à 46 EUR.

Stmicroelectronics: Mizuho Securities reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 68 à 84 USD.

Veolia Environnement: Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 38,50 EUR à 41 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Des Etats américains poursuivent en justice l'administration Trump et TotalEnergies après l'annulation d'un projet éolien offshore.

Airbus effectue le vol inaugural de son modèle A350-1000 à Toulouse.

Renault émet 750 millions d'euros d'obligations à échéance juin 2031.

Sanofi annonce que Biogen rejoint accelRare.

Stmicroelectronics lance un capteur de vibrations intelligent.

Crédit Agricole lance son opération annuelle d'augmentation de capital réservée aux salariés.

Vinci Airports a achevé la modernisation du Terminal 1 de l'aéroport du Kansai, au Japon

Eiffage remporte un contrat de plus de 120 MEUR auprès de Campus AI.

Air France-KLM et Transavia seront en mesure de transporter tous leurs clients cet été, annonce le transporteur.

Icade Promotion, la Banque des Territoires et la Caisse d'Epargne Ile-de France lancent un véhicule d'investissement dédié à la reconversion de bureaux vacants en logements.

Inventiva signe un accord de financement de 150 MEUR et la simplification de la structure de sa dette.

Worldline, en partenariat avec ING et Mastercard, a réalisé la première transaction de paiement agentique en Europe.

Maison Pommery et Henkell International ont entamé des négociations exclusives pour un rapprochement stratégique, incluant une prise de participation majoritaire de Henkell.

Figeac Aéro a signé un contrat au Mexique pour produire des pièces en aluminium pour le programme A220.

La mise en service de l'usine chinoise de Carbios, en association avec Wankai, est repoussée au S1 2028. L'augmentation de capital prévue est, elle aussi, décalée.

LightOn a lancé LightOn Console, une plateforme permettant aux entreprises de déployer rapidement des agents d'intelligence artificielle sécurisés via une API.

La Française De L'Energie démarre ses 2 unités de production d'électricité verte à Angres.

DBV Technologies annonce le screening du premier participant de l’étude clinique de phase II THRIVE pour le patch Viaskin Peanut chez les nourrissons âgés de 6 à 12 mois.

Les principales publications du jour: Nanobiotix, Wavestone, Abéo.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

Microsoft dévoile ses IA maison pour s'affranchir un jour d'OpenAI

Palo Alto Networks relève ses objectifs grâce à la demande en cybersécurité liée à l'IA, mais le titre recule de 3,2% hors séance.

Chevron sollicite le régime d'incitation fiscale en Argentine avec un plan d'investissement de 13,8 milliards de dollars.

Shopify abonde son programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars.

Le soutien de Broadcom permet de contenir les coûts d'emprunt dans le cadre du financement de 36 MdUSD d'Anthropic.

Une filiale de RTX décroche un contrat de 515,8 MUSD auprès de l'US Navy.

Texas Instruments nomme Julie Knecht, issue de ses rangs, au poste de directrice financière.

Agilent obtient le feu vert de la FDA pour l'extension de son test de dépistage du cancer sur la plateforme Dako Omnis.

Cigna cesse de rembourser les traitements GLP-1 contre l'obésité pour ses propres employés.

Meta réduit son projet de traçage des mouvements de souris face à la fronde interne.

Arch Capital fixe le prix d'une émission obligataire de 2 MdUSD.

Applied Aerospace & Defense lève 650 MUSD lors de son introduction en Bourse aux Etats-Unis.

SpaceX prévoit de placer 555,6 millions d’actions à 135 USD pièce, dans le cadre d’une introduction en bourse de 75 MdsUSD qui serait la plus importante jamais réalisée, selon Reuters.

Les principales publications du jour: Broadcom, Costco Wholesale, CrowdStrike, Medtronic.

D'Asie et d'ailleurs

SK Hynix ambitionne de doubler sa production de puces mémoire d'ici cinq ans.

MediaTek intensifie ses recrutements pour soutenir son expansion dans l'IA.

BHP Group s'associe à Microsoft pour des technologies de pointe dans l'extraction du cuivre.

Macquarie et IG4 cèdent le contrôle du brésilien CLI à AD Ports pour 835 MUSD.

Foxconn s'associe à Radiall et Thales pour un projet de packaging de puces en France.

Mitsubishi Heavy Industries et PFN scellent une alliance dans l'IA pour renforcer l'autonomie des infrastructures.

Northern Star Resources revoit à la hausse ses ressources minérales et ses réserves de minerai.

CGN Power achève la maintenance de l'unité 2 de Taishan.

L'Australie approuve l'acquisition d'EG Australia par Ampol pour 789 MUSD.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.